В госбюджете Эстонии на 2023 год расходы Министерства образования и науки составят 1,08 миллиарда евро, увеличившись на 22 процента по сравнению с бюджетом текущего года. Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета
Бюджет сферы образования и науки в 2023 году вырастет до 1,08 миллиарда евро
Наибольшими расходы министерства будут различные субсидии в размере 66 процентов, расходы на оплату рабочей силы и хозяйственные нужды - в размере 22 процентов, прочие расходы в размере 7 процентов и социальные выплаты в размере 5 процентов.
Затраты на оплату рабочей силы и хозяйственные расходы возрастают в связи с открытием нового периода иностранных субсидий, повышением заработной платы учителей и работников культуры, дополнительным финансированием перехода на обучение на эстонском языке. Увеличение социальных грантов в основном связано с увеличением грантов Eramus+, выплачиваемых Департаментом по делам образования и молодежи, которые предназначены для различных стипендий для студентов и преподавателей.
2,5 миллиона инвестиционных грантов будут направлены на приобретение инвентаря для Таллиннского училища музыки и балета, инвестиции в ИТ будут направлены на разработку различных информационных систем и цифровых решений. На строительство государственных гимназий запланировано 68,9 млн евро, а на благоустройство учебных и научно-исследовательских учреждений - 13 млн евро.
Другие субсидии увеличиваются в результате открытия нового периода иностранных субсидий, дополнительного финансирования расходов на исследования и разработки и высшего образования и перехода на эстоноязычное образование, а также увеличения объема образовательных субсидий.
В бюджете на 2023 год доходы сферы управления министерства увеличатся на 18 процентов по сравнению с бюджетом этого года до 235,1 миллиона евро, а прогнозируемые доходы от иностранных субсидий увеличатся на 35,4 миллиона евро.
Выплата грантов планируется из поступлений Европейского фонда регионального развития, Европейского социального фонда, Фонда восстановления и устойчивости (RRF), Фонда справедливого перехода (ÖÜF) и РЕАКТ-ЕС, которые составляют 224,2 млн евро. Прогноз доходов от планирования поступлений на новый период финансирования увеличится на 41,9 млн евро. Однако доходы от завершающегося периода внешнего финансирования сократятся на 6,5 млн евро.
Доходы от хозяйственной деятельности поступают от управления учебными базами и студенческими общежитиями профессиональных, прикладных высших и общеобразовательных учебных заведений, образовательной деятельности, дополнительного образования и жилищно-коммунальной деятельности, а также архивной деятельности Национального архива.
Доходы государственных учреждений профессионального образования составляют 7,9 млн евро; доходы государственных университетов прикладных наук составляют почти 1,6 млн евро; планируемый доход Института эстонского языка составляет 85 000 евро, который предназначен для учреждений, предприятий и частных лиц; доходы Эстонского литературного музея составляют 30 000 евро от продажи изданий, изготовления копий, организации экскурсий и сдачи в аренду служебных помещений Институту эстонского языка.
Департамент образования и молодежи получает 100 000 евро дохода от жилищно-коммунальной деятельности молодежного лагеря «Клоогаранна», а Национальный архив получает 30 000 евро дохода от государственной пошлины за операции, осуществляемые на основании Закона об архивах, и 100 000 евро за услуги связанных с использованием архивов.