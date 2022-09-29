Бюджет сферы образования и науки в 2023 году вырастет до 1,08 миллиарда евро

Наибольшими расходы министерства будут различные субсидии в размере 66 процентов, расходы на оплату рабочей силы и хозяйственные нужды - в размере 22 процентов, прочие расходы в размере 7 процентов и социальные выплаты в размере 5 процентов.

Затраты на оплату рабочей силы и хозяйственные расходы возрастают в связи с открытием нового периода иностранных субсидий, повышением заработной платы учителей и работников культуры, дополнительным финансированием перехода на обучение на эстонском языке. Увеличение социальных грантов в основном связано с увеличением грантов Eramus+, выплачиваемых Департаментом по делам образования и молодежи, которые предназначены для различных стипендий для студентов и преподавателей.

2,5 миллиона инвестиционных грантов будут направлены на приобретение инвентаря для Таллиннского училища музыки и балета, инвестиции в ИТ будут направлены на разработку различных информационных систем и цифровых решений. На строительство государственных гимназий запланировано 68,9 млн евро, а на благоустройство учебных и научно-исследовательских учреждений - 13 млн евро.

Другие субсидии увеличиваются в результате открытия нового периода иностранных субсидий, дополнительного финансирования расходов на исследования и разработки и высшего образования и перехода на эстоноязычное образование, а также увеличения объема образовательных субсидий.

В бюджете на 2023 год доходы сферы управления министерства увеличатся на 18 процентов по сравнению с бюджетом этого года до 235,1 миллиона евро, а прогнозируемые доходы от иностранных субсидий увеличатся на 35,4 миллиона евро.