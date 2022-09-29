ФОТО ⟩ Обнародована официальная причина смерти Елизаветы II

Национальный архив Шотландии обнародовал свидетельство о смерти королевы Британии Елизаветы II. В документе указана причина смерти – преклонный возраст. Такая же причина была указана в свидетельстве о смерти супруга королевы, принца Филиппа.

В свидетельстве, которое было выписано в Абердиншире 16 сентября, говорится, что она скончалась 8 сентября в 15:10 по британскому летнему времени в замке Балморал в Шотландии.

Би-би-си сообщила о смерти королевы в 18:31 после получения официального заявления от королевской семьи, а премьер-министру Лиз Трасс о смерти монарха доложили в 16:30.

NEW: National Records of Scotland published The Queen’s entry in the Register of Deaths. It says she died at 3:10pm on 8 September of “Old Age”. pic.twitter.com/cSnIpnTaiQ — Chris Ship (@chrisshipitv) September 29, 2022

Документ подписан дочерью королевы, принцессой Анной, которая последние сутки до смерти матери дежурила у ее постели. Там же находился и принц Чарльз.

В свидетельстве упоминается, что на момент смерти не все близкие родственники королевы успели прибыть в Балморал.

Принцы Уильям, Эндрю и Эдвард, а также графиня Уэссекская приземлились в Абердине лишь в 15:50, а в Балморал прибыли лишь к пяти вечера.