После нападений на «Северные потоки» ЕС проверит критическую инфрастуктуру

Будут изучены физические аспекты и устойчивость критически важной инфраструктуры в Европе с точки зрения возможных угроз, в том числе саботажа, гибридных и террористических угроз, указала пресс-секретарь Еврокомиссии по внутренним делам и миграции Анитта Хиппер. «Ситуация беспрецедентная и исключительная, мы с болью осознаем существующие угрозы, поэтому страны-члены ЕС сейчас изучают риски для критически важной инфраструктуры на фоне геополитической ситуации», – объяснила она.

Страны Евросоюза под эгидой Еврокомиссии определяют методологию, сроки и объем необходимых стресс-тестов. Их цель – выяснить, нужно ли ЕС усилить меры защиты и повышения устойчивости критически важной инфраструктуры и если да, то какие шаги должны быть предприняты.

ЕС поддерживает расследования инцидентов на «Северных потоках»

Параллельно Брюссель поддерживает все расследования, связанные с инцидентами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». «Нам нужно точно знать, что произошло, что было причиной произошедшего и кто несет за это ответственность. Из этого мы сможем сделать вывод о том, как защитить критическую инфраструктуру в будущем», – сказала официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.