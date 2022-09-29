Ад за кулисами ⟩ Сенат Франции: в порноиндустрии растет насилие и жестокое обращение

Депутаты верхней палаты парламента, в течение полугода расследовавшие французскую порноиндустрию, пришли к выводу, что сексуальное и физическое насилие, изображенное в роликах, зачастую не фейковое, а настоящее. По их мнению, распространение такого контента формирует впечатление, будто насилие в отношении женщин во время половых актов является нормальным.