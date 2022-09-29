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Ад за кулисами ⟩ Сенат Франции: в порноиндустрии растет насилие и жестокое обращение

rus.postimees.ee
Сенат Франции: в порноиндустрии растет насилие и жестокое обращение
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Мужчина держит телефон с логотипом порносайта на экране. Фото иллюстративное.
Мужчина держит телефон с логотипом порносайта на экране. Фото иллюстративное. Фото: Bihlmayerfotografie / Imago Images / Scanpix

Депутаты верхней палаты парламента, в течение полугода расследовавшие французскую порноиндустрию, пришли к выводу, что сексуальное и физическое насилие, изображенное в роликах, зачастую не фейковое, а настоящее. По их мнению, распространение такого контента формирует впечатление, будто насилие в отношении женщин во время половых актов является нормальным.

«Количество доступного всем порнографического контента и его характер способствовали банализации насильственных сексуальных действий в отношении женщин, – отмечают авторы опубликованного вчера доклада. – Сексуальное, физическое и вербальное насилие широко распространено в порно, что делает его системным. Эти вещи не смоделированы, а очень реальны для снимаемых женщин».

Согласно выводам рапорта, в порноиндустрии нет правил или механизмов контроля для предотвращения жестокого обращения, сообщает Euronews.

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