По словам министра образования и науки Тыниса Лукаса, представленный в четверг в Рийгикогу проект госбюджета на следующий год является важным шагом на пути к тому, чтобы зарплата учителей достигла 125 процентов от средней по Эстонии, то есть более 2000 евро. Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
Тынис Лукас: средняя зарплата учителей превысит 2000 евро в месяц
«Радует, что в проекте госбюджета значительно возрастет минимальная заработная плата учителей, а также увеличится общая сумма, позволяющая дифференцировать фонд зарплаты учителей. Средняя зарплата учителя в следующем году достигнет 2048 евро«, - сказал министр Тынис Лукас. «Я продолжу работать с партнерами на государственном уровне и в сфере образования, чтобы двигаться в направлении развития системы оплаты труда учителей и модели карьеры, чтобы лучше поддерживать и ценить профессиональное развитие учителей», – добавил министр.
На состоявшейся в четверг встрече представителей Министерства образования и науки, Союза работников образования Эстонии и Союза городов и самоуправлений обсуждался также переход к обучению на эстонском языке. По словам министра, это значительный прогресс, основанный на ценностях.
«Я считаю очень важным, что, помимо общего увеличения фонда заработной платы учителей, правительство утвердило также выделение 41 миллиона евро на реализацию плана действий по переходу на эстоноязычное образование. Возможность платить в 1,5 раза больше зарплаты учителям, которые преподают на эстонском языке в школах Ида-Вирумаа, повысит их зарплату до значительных 3000 евро», – подчеркнул министр.
Согласно утвержденному правительством и направленному в Рийгикогу проекту государственного бюджета на 2023 год, минимальная заработная плата учителя увеличится на 23,9 процента, или с 1412 евро до 1749 евро. К этому добавятся средства фонда дифференциации в размере 17 процентов, который позволит руководителям школ более гибко регулировать работу учителей и порядок оплаты труда. Всего в государственном бюджете следующего года на повышение заработной платы учителей предусмотрено 106,6 млн евро.