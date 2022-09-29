Тынис Лукас: средняя зарплата учителей превысит 2000 евро в месяц

«Радует, что в проекте госбюджета значительно возрастет минимальная заработная плата учителей, а также увеличится общая сумма, позволяющая дифференцировать фонд зарплаты учителей. Средняя зарплата учителя в следующем году достигнет 2048 евро«, - сказал министр Тынис Лукас. «Я продолжу работать с партнерами на государственном уровне и в сфере образования, чтобы двигаться в направлении развития системы оплаты труда учителей и модели карьеры, чтобы лучше поддерживать и ценить профессиональное развитие учителей», – добавил министр.

На состоявшейся в четверг встрече представителей Министерства образования и науки, Союза работников образования Эстонии и Союза городов и самоуправлений обсуждался также переход к обучению на эстонском языке. По словам министра, это значительный прогресс, основанный на ценностях.

«Я считаю очень важным, что, помимо общего увеличения фонда заработной платы учителей, правительство утвердило также выделение 41 миллиона евро на реализацию плана действий по переходу на эстоноязычное образование. Возможность платить в 1,5 раза больше зарплаты учителям, которые преподают на эстонском языке в школах Ида-Вирумаа, повысит их зарплату до значительных 3000 евро», – подчеркнул министр.