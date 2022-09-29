С начала войны Украина по официальным данным захватила у российских войск в качестве трофеев почти 400 танков, 700 единиц бронетехники и 170 артиллерийских систем, что превышает количество военной техники, предоставленной западными странами, сообщает украинский Forbes.
Forbes: Россия дает Украине больше техники, чем Запад
После контрнаступления, осуществленного вооруженными силами Украины, в Харьковской области, в интернете появилось несколько десятков видео, в которых видна брошенные военная техника России, запасы амуниции и оружие. Леса в Изюмском районе в соцсетях называют «Шервудским лесом», а заброшенные склады российских боеприпасов у Купянска и Балаклеи – «пещеры Аладдина».
В результате этого Россия опередила США, Польшу и Великобританию по количеству поставленных Украине танков, бронированных машин и артиллерийских систем.
Russia is the main «supplier» of heavy weapons for Ukraine— Volodymyr Dacenko (@Volodymyr_D_) September 23, 2022
Russia's «generosity» is of course good, but Ukraine needs more modern weapons
Russia cannot be defeated by numbers. But we can win with quality#RussiaInvadedUkraine #RussiaUkraineWar #UkraineWillWin @SpencerGuard #Oryx pic.twitter.com/Lf8J6ODAF3
Несколько десятков единиц техники были заброшены в идеальном рабочем состоянии или с небольшими техническими недостатками. Вместо того чтобы вывезти боеприпасы и оружие, российские солдаты забрали украденную бытовую технику (например, стиральные машины) и цветной металл, оставив таким образом оружие в качестве подарка для украинской армии.
Склады с заброшенными боеприпасами находятся время от времени. По данным сайта Oryx, согласно зафиксированным фото- и видеоподтверждениям, только в Харькове Вооруженные силы Украины в качестве трофеев получили 97 танков, 159 боевых бронемашин, 55 артиллерийских систем. Такой объем техники достаточен для создания одной танковой бригады Вооруженных сил Украины или даже двух механизированных бригад.
Очевидно, что не вся полученная техника попала в объективы камер. Таким образом, реальное количество оставленной техники может быть еще больше. Таким образом, в результате контрнаступления российская армия «оказала помощь» Украине в виде техники и оружия более чем на 400 миллионов долларов.
+750 танков
По данным Oryx, с начала войны Украине удалось получить 387 российских танков. Крупнейшим поставщиком танков Украины является Польша, которая передала до 230 танков Т-72 и около 50-70 модернизированной версии этих танков PT-91.
Также свои танки советских времен Украине передала Чехия, на складах которых было около 90 Т-72 танков, а в вооружении – еще 30 танков этой модели. Точное количество поставленных танков неизвестно, но говорится об около 70 единицах. Чехия из Германии получит 15 танков Leopard 2A4. Еще восемь танков Т-72 поставила Северная Македония.
Также и Словения пообещала Украине доставить 28 танков M-55S (модернизированные советские танки Т-55) в обмен на 45 немецких военных транспортных средств. В целом, с начала войны украинская армия стала богаче на 750 танков. Почти столько же танков было в вооружении Украины до войны.
По данным The Military Balance, в 2021 году в вооружении Украины было 858 танков, но, в основном, это были модернизированные танки Т-64.
Следует учитывать, что в настоящее время ни один из западных партнеров Украине не поставил современные танки. Не раз прозвучала информация о неофициальном соглашении между странами НАТО не поставлять Украине современные танки.
Бронетехника: было 2300 единиц, добавилось еще 2300
С начала войны вооруженным силам Украины удалось захватить более 690 единиц бронетехники. Это больше, чем Украина получила от США. По официальным данным, США Украине передали 200 бронетранспортеров М113, 100 вооруженных медицинских машин, 40 бронемашин M1224 MaxxPro и множество бронемашин HUMWEE.
Кроме того, Украина заключила соглашение с Турцией о приобретении 200 бронемашин Kirpi. Часть этих бронемашин уже поставлена, потому что есть видео с их участием в военных действиях. Еще 136 бронетранспортеров M113 совместно поставили Дания, Австралия, Литва, Испания и Португалия.
Еще Австралия и Великобритания поставили 200 различных бронемашин: CVR(T), FV103 Spartans, Mastiff, Wolfhound, Husky и Bushmaster. Также страны Восточной Европы Украине поставили около 200 советских BMP-1 и BTR-80 и их модернизированные версии. Вместе с этим Украина захватила и ей было доставлено в общей сложности 2300 единиц спецтехники. Это примерно столько же, сколько в вооружении Украины было в начале войны.
Артиллерия: есть потенциал
Россия опередила США и по количеству предоставленных Украине артиллерийских систем. Российские войска бросили 167 артсистем с начала войны. Почти треть из них украинские военные получили за последние несколько недель контрнаступления.
Западные партнеры поставили Украине более 500 единиц артиллерийской техники. Это как техника советского времени, которую поставили страны Восточной Европы, так и системы НАТО - гаубицы M777, и L118/119, различные самоходные артсистемы: M109, PzH2000, CEASAR и польские KRAB.
В настоящее время против России используется около 350 артиллерийских единиц НАТО. Неизвестно точное количество артиллерийских систем советского времени, поскольку запасы этих систем иссякают.
Еще в середине лета секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что в Европе закончились артиллерийские боеприпасы советского времени.
В начале войны в вооружении Украины было около 1540 артиллерийских систем. Потери Украины в области артиллерии очень чувствительны. Пока западные страны не спешили доставить Украине больше артиллерии. В последние месяцы Украина получила от США только несколько десятков единиц легких гаубиц. Также были небольшие поставки из Германии, Нидерландов, Норвегии и Польши.
США пока не поставили Украине ни одной артиллерийской системы M109, хотя эти системы Украина получила от Норвегии, Латвии и Великобритании. В вооружении США таких систем больше 1000.
Выводы
В то время как бюрократический Запад нередко решает, поставлять ли Украине конкретные системы вооружения, российская армия продолжает щедро снабжать украинские леса и степи (а, соответственно, и украинскую армию) десятками и даже сотнями единиц техники. Конечно, это старая и несовременная техника, но это лучше, чем ничего. И это позволяет украинской армии совершать более активные действия, в то же время ослабляя позиции агрессора.