Forbes: Россия дает Украине больше техники, чем Запад

Очевидно, что не вся полученная техника попала в объективы камер. Таким образом, реальное количество оставленной техники может быть еще больше. Таким образом, в результате контрнаступления российская армия «оказала помощь» Украине в виде техники и оружия более чем на 400 миллионов долларов.

+750 танков

По данным Oryx, с начала войны Украине удалось получить 387 российских танков. Крупнейшим поставщиком танков Украины является Польша, которая передала до 230 танков Т-72 и около 50-70 модернизированной версии этих танков PT-91.

Также свои танки советских времен Украине передала Чехия, на складах которых было около 90 Т-72 танков, а в вооружении – еще 30 танков этой модели. Точное количество поставленных танков неизвестно, но говорится об около 70 единицах. Чехия из Германии получит 15 танков Leopard 2A4. Еще восемь танков Т-72 поставила Северная Македония.

Также и Словения пообещала Украине доставить 28 танков M-55S (модернизированные советские танки Т-55) в обмен на 45 немецких военных транспортных средств. В целом, с начала войны украинская армия стала богаче на 750 танков. Почти столько же танков было в вооружении Украины до войны.

По данным The Military Balance, в 2021 году в вооружении Украины было 858 танков, но, в основном, это были модернизированные танки Т-64.