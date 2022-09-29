Рийгикогу принял к рассмотрению проект Закона о госбюджете 2023 года

Пресс-служба Рийгикогу сообщила, что госбюджет следующего года будет направлен на обеспечение безопасности Эстонии и способности людей и предприятий справляться с кризисами, вызванными широкомасштабной войной России.

Общий объем доходов государственного бюджета в 2023 году составляет 15,6 млрд евро. По сравнению с бюджетом, принятым осенью 2021 года, доходы увеличатся на 2,19 миллиарда евро, или на 16,4 процента. Общий объем расходов в 2023 году составит 16,8 млрд евро, увеличившись на 2,59 млрд евро или 18 процентов по сравнению с 2022 годом. Инвестиции сделаны на 775 миллионов евро, что примерно на 30 миллионов евро больше, чем в этом году.

Увеличение расходов происходит в основном за счет дополнительного бюджета и высоких социальных пособий, увеличения заработной платы и управленческих расходов, а также увеличения отложенных налогов.

В 2023 году, согласно представленному в парламент законопроекту, расходы на оборону в Эстонии впервые превысят один миллиард евро, что составляет 2,9 процента валового внутреннего продукта (ВВП). В 2024 году уровень оборонных расходов Эстонии превысит 3 процента ВВП.

Законопроект предусматривает поддержку инвестиций в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии, а также жилищную отрасль с помощью 166 миллионов евро. План ускорения возобновляемых источников энергии также получит финансовые вливания. С 1 октября до конца марта на домашних потребителей распространяется автоматическая компенсация счетов за отопление, электроэнергию и газ, что заберет из бюджета около 200 миллионов евро за весь отопительный период.