Чт, 29.09.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Рийгикогу принял к рассмотрению проект Закона о госбюджете 2023 года

BNS
Рийгикогу принял к рассмотрению проект Закона о госбюджете 2023 года
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Переговоры по государственному бюджету. Фото иллюстративное.
Переговоры по государственному бюджету. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

Рийгикогу принял к рассмотрению инициированный 29 сентября проект Закона о государственном бюджете Эстонии 2023 года.

Пресс-служба Рийгикогу сообщила, что госбюджет следующего года будет направлен на обеспечение безопасности Эстонии и способности людей и предприятий справляться с кризисами, вызванными широкомасштабной войной России.

Общий объем доходов государственного бюджета в 2023 году составляет 15,6 млрд евро. По сравнению с бюджетом, принятым осенью 2021 года, доходы увеличатся на 2,19 миллиарда евро, или на 16,4 процента. Общий объем расходов в 2023 году составит 16,8 млрд евро, увеличившись на 2,59 млрд евро или 18 процентов по сравнению с 2022 годом. Инвестиции сделаны на 775 миллионов евро, что примерно на 30 миллионов евро больше, чем в этом году.

Увеличение расходов происходит в основном за счет дополнительного бюджета и высоких социальных пособий, увеличения заработной платы и управленческих расходов, а также увеличения отложенных налогов.

В 2023 году, согласно представленному в парламент законопроекту, расходы на оборону в Эстонии впервые превысят один миллиард евро, что составляет 2,9 процента валового внутреннего продукта (ВВП). В 2024 году уровень оборонных расходов Эстонии превысит 3 процента ВВП.

Законопроект предусматривает поддержку инвестиций в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии, а также жилищную отрасль с помощью 166 миллионов евро. План ускорения возобновляемых источников энергии также получит финансовые вливания. С 1 октября до конца марта на домашних потребителей распространяется автоматическая компенсация счетов за отопление, электроэнергию и газ, что заберет из бюджета около 200 миллионов евро за весь отопительный период.

Возможность получения универсальной услуги распространяется на микро- и малые компании. Меры ликвидности распространяются на крупные компании, чтобы смягчить эффект от роста цен на энергоносители.

Государственный бюджет на 2023 год обеспечивает решение многих вполне обоснованных проблем с заработной платой. В 2023 году минимальная заработная плата учителя вырастет с 1412 евро до 1749 евро, или на 23,9%. Минимальная зарплата спасателя увеличится с 1190 евро до 1620 евро, или на 36 процентов. Минимальная зарплата полицейского вырастет с 1575 евро до 1849 евро, или на 17 процентов.

В 2023 году сфера высшего образования получит дополнительное финансирование в размере 41,5 миллиона евро, и в каждом последующем году это финансирование будет увеличиваться еще на 15 процентов.

Налоговая нагрузка в 2023 году составит 33,3 процента ВВП, что на 0,6 процента больше, чем в 2022 году.

Проект госбюджета на 2023 год был подготовлен на основе стратегии государственного бюджета, программе действий правительства и рекомендациях Европейской комиссии. Государственный бюджет формируется на основе летнего экономического прогноза Министерства финансов, мнение которого дает совет по бюджету. Ответственной за работу над законопроектом назначена финансовая комиссия Рийгикогу.

Ключевые слова
Наверх