Рийгикогу принял к рассмотрению инициированный 29 сентября проект Закона о государственном бюджете Эстонии 2023 года.
Рийгикогу принял к рассмотрению проект Закона о госбюджете 2023 года
Пресс-служба Рийгикогу сообщила, что госбюджет следующего года будет направлен на обеспечение безопасности Эстонии и способности людей и предприятий справляться с кризисами, вызванными широкомасштабной войной России.
Общий объем доходов государственного бюджета в 2023 году составляет 15,6 млрд евро. По сравнению с бюджетом, принятым осенью 2021 года, доходы увеличатся на 2,19 миллиарда евро, или на 16,4 процента. Общий объем расходов в 2023 году составит 16,8 млрд евро, увеличившись на 2,59 млрд евро или 18 процентов по сравнению с 2022 годом. Инвестиции сделаны на 775 миллионов евро, что примерно на 30 миллионов евро больше, чем в этом году.
Увеличение расходов происходит в основном за счет дополнительного бюджета и высоких социальных пособий, увеличения заработной платы и управленческих расходов, а также увеличения отложенных налогов.
В 2023 году, согласно представленному в парламент законопроекту, расходы на оборону в Эстонии впервые превысят один миллиард евро, что составляет 2,9 процента валового внутреннего продукта (ВВП). В 2024 году уровень оборонных расходов Эстонии превысит 3 процента ВВП.
Законопроект предусматривает поддержку инвестиций в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии, а также жилищную отрасль с помощью 166 миллионов евро. План ускорения возобновляемых источников энергии также получит финансовые вливания. С 1 октября до конца марта на домашних потребителей распространяется автоматическая компенсация счетов за отопление, электроэнергию и газ, что заберет из бюджета около 200 миллионов евро за весь отопительный период.
Возможность получения универсальной услуги распространяется на микро- и малые компании. Меры ликвидности распространяются на крупные компании, чтобы смягчить эффект от роста цен на энергоносители.
Государственный бюджет на 2023 год обеспечивает решение многих вполне обоснованных проблем с заработной платой. В 2023 году минимальная заработная плата учителя вырастет с 1412 евро до 1749 евро, или на 23,9%. Минимальная зарплата спасателя увеличится с 1190 евро до 1620 евро, или на 36 процентов. Минимальная зарплата полицейского вырастет с 1575 евро до 1849 евро, или на 17 процентов.
В 2023 году сфера высшего образования получит дополнительное финансирование в размере 41,5 миллиона евро, и в каждом последующем году это финансирование будет увеличиваться еще на 15 процентов.
Налоговая нагрузка в 2023 году составит 33,3 процента ВВП, что на 0,6 процента больше, чем в 2022 году.
Проект госбюджета на 2023 год был подготовлен на основе стратегии государственного бюджета, программе действий правительства и рекомендациях Европейской комиссии. Государственный бюджет формируется на основе летнего экономического прогноза Министерства финансов, мнение которого дает совет по бюджету. Ответственной за работу над законопроектом назначена финансовая комиссия Рийгикогу.