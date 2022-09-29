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«Новости в 7» за 29 сентября: приоритеты госбюджета, детали универсальной услуги и сюрпризы нового телесезона на Канале 7

Kanal 7
«Новости в 7» за 29 сентября: приоритеты госбюджета, детали универсальной услуги и сюрпризы нового телесезона на Канале 7
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Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Правительство утвердило законопроект о бюджете на 2023-й год. О приоритетах и важнейших направлениях расходов госказны - в обзоре нашего корреспондента

- С 1-го октября грядет универсальная услуга поставки электроэнергии. Как изменятся наши счета и что делать потребителям? Подробности - у гостя нашей студии.

- Короткие новости: С нового года Эстония полностью откажется от российского газа, супермаркеты готовят меры экономии электроэнергии

- Задумывались ли вы о том, что происходит с использованной водой в наших домах и куда она направляется по трубам? Наша корреспондент посетила водоочистительную станцию и узнала немало интересного!

- Седьмой канал отмечает год своей работы в эстонском эфире. Подводим первые итоги и заглядываем в ближайшее будущее. Какое новое шоу ждет зрителей уже в это воскресенье?!

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 29 сентября.

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