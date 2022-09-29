По словам председателя правления компании Eesti Gaas Маргуса Каазика, получение новых поставок сжиженного природного газа (СПГ) является непрерывным процессом, поскольку газоснабжение Эстонии и всего региона теперь основано на СПГ.
Eesti Gaas: мы сможем покрыть потребности в газе наших договорных клиентов
«С февраля этого года мы наладили новые цепочки поставок и перешли на использование СПГ норвежского и американского происхождения, который нам пока удалось импортировать через Клайпедский терминал. Наша деятельность основывалась на обещании правительства создать в Палдиски мощности по приему СПГ к осени этого года. Завершение инфраструктуры, необходимой для приема СПГ, также поможет снизить цену на газ в регионе для энергетической безопасности и стратегически поддержит конкурентоспособность экономики Эстонии», – сказал Каазик.
В июле компания Eesti Gaas объявила о подписании контракта с норвежской энергетической группой Equinor на закупку в объеме 2 тераватт-часов СПГ, которые должны покрыть потребление газа в течение предстоящего отопительного сезона. Газ должен поступить на Клайпедский СПГ-терминал в октябре и ноябре.
По словам Каазика, компания продолжает стремиться к созданию новых дополнительных возможностей и налаживанию стабильного газоснабжения. «Альтернативой собственным поставкам СПГ является получение газа от партнеров, посредников, биржи. Так или иначе, мы сможем покрыть потребности в газе наших договорных клиентов», – подтвердил он.
В следующем году компания надеется направить на терминал в Клайпеде еще 1 тераватт-час газа. «1 тераватт-час для Клайпедского терминала на следующий год – это, так сказать, программа-минимум, которая поможет обеспечить газом наших клиентов на отопительный сезон. Реальная потребность у нас больше, так как мы продаем газ не только в Эстонии и не только предстоящей зимой», – сказал Каазик.