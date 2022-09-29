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Коллеги и знакомые погибшего пограничника: он всегда был веселым и бескорыстным

Тийт Лойм
, репортер
Коллеги и знакомые погибшего пограничника: он всегда был веселым и бескорыстным
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Погибший пограничник Алар Илуметс.
Погибший пограничник Алар Илуметс. Фото: Lõuna prefektuur

Пограничник Алар Илуметс, скончавшийся в больнице в результате серьезной аварии, запомнится друзьям и коллегам как жизнерадостный человек, сосредоточенный на работе и семье. Известие о его смерти стало большим потрясением для его близких людей.

Во вторник в волости Сетомаа произошло серьезное ДТП, когда автобус службы экстренного реагирования пограничников на переходе столкнулся с пассажирским поездом. В машине находились трое пограничников, двое из которых получили серьезные ранения. Один из них, Алар Илуметс, через сутки скончался от полученных травм.

Его сосед Лаури Кеэров рассказал, что Алар жил в 150 метрах от него. По его словам, Илуметс был родом из района Варсту и сейчас жил в Выру, но все свободное время проводил с семьей в деревне Тсоору.

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