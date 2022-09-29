Курсанты Академии МВД принесут служебную присягу

Как пояснили в пресс-службе, курсанты, принося служебную присягу, обещают быть верными конституционному строю Эстонии, неукоснительно руководствоваться законами, хранить государственную и служебную тайну, справедливо и беспристрастно осуществлять данные им полномочия, выполняя свою служебные обязанности честно и добросовестно.