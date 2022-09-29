В пятницу 130 курсантов Академии внутренней обороны на плацу учебного центра колледжа полиции и погранохраны в Пайкузе принесут служебную присягу.
Курсанты Академии МВД принесут служебную присягу
Курсанты Академии МВД принесут служебную присягу
Как пояснили в пресс-службе, курсанты, принося служебную присягу, обещают быть верными конституционному строю Эстонии, неукоснительно руководствоваться законами, хранить государственную и служебную тайну, справедливо и беспристрастно осуществлять данные им полномочия, выполняя свою служебные обязанности честно и добросовестно.
В церемонии примет участие президент Алар Карис, который утром встретится с курсантами для непринужденной беседы, а в 13:00 торжественно откроет торжественное мероприятие. Примет присягу от курсантов генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.
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