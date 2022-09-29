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Курсанты Академии внутренней обороны принесут служебную присягу

BNS
Курсанты Академии внутренней обороны принесут служебную присягу
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Учебный корпус Академии внутренней обороны. Фото иллюстративное
Учебный корпус Академии внутренней обороны. Фото иллюстративное Фото: Илья Смирнов

В пятницу 130 курсантов Академии внутренней обороны на плацу учебного центра колледжа полиции и погранохраны в Пайкузе принесут служебную присягу.

Как пояснили в пресс-службе, курсанты, принося служебную присягу, обещают быть верными конституционному строю Эстонии, неукоснительно руководствоваться законами, хранить государственную и служебную тайну, справедливо и беспристрастно осуществлять данные им полномочия, выполняя свою служебные обязанности честно и добросовестно.

В церемонии примет участие президент Алар Карис, который утром встретится с курсантами для непринужденной беседы, а в 13:00 торжественно откроет торжественное мероприятие. Примет присягу от курсантов генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.

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