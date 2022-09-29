Президент Карис провозгласил три новых закона

Согласно закону, после получения международной защиты они на один год освобождаются от обязанности уплаты государственной пошлины за внесение в регистр Департамента здоровья и рассмотрение профессиональной квалификации. Таким образом, военные беженцы получат возможность продолжить работу по специальности и избежать ситуации, когда прием на работу задерживается по причине нехватки денег.

Второй провозглашенный президентом Закон о внесении изменений в Закон об условиях труда командированных в Эстонию работников, в Закон о трудовом договоре и в Закон о страховании по безработице ставит своей целью привести эстонское законодательство в соответствие с директивой о командированных работниках. Закон об условиях труда командированных в Эстонию работников будет дополнен положением, запрещающим несправедливое обращение с работником. Это положение защищает направленных в командировку работников, обратившихся за защитой своих прав в суд или административный орган.

В соответствии с инициированным правительством Законом о внесении изменений в Закон о психиатрической помощи и в Закон об организации медицинских услуг, принудительное психиатрическое лечение будет внесено в перечень медицинских услуг Больничной кассы и будет финансироваться из ее бюджета. Поправки дадут Больничной кассе право заключить договоры на предоставление психологического лечения с проверенными Департаментом здоровья поставщиками услуг.