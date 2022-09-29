Чт, 29.09.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Президент Карис провозгласил три новых закона

BNS
Президент Карис провозгласил три новых закона
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Президент Алар Карис.
Президент Алар Карис. Фото: Vabariigi Presidendi Kantselei/Erlend Štaub ja Olari Pilnik

Пресс-служба Рийгикогу сообщила, что речь идет об инициированном правительством Законе о внесении дополнений в Закон о государственных пошлинах, который упростит прием на работу по специальности украинских военных беженцев, являющихся медицинскими работниками, фармацевтами и провизорами. 

Согласно закону, после получения международной защиты они на один год освобождаются от обязанности уплаты государственной пошлины за внесение в регистр Департамента здоровья и рассмотрение профессиональной квалификации. Таким образом, военные беженцы получат возможность продолжить работу по специальности и избежать ситуации, когда прием на работу задерживается по причине нехватки денег.

Второй провозглашенный президентом Закон о внесении изменений в Закон об условиях труда командированных в Эстонию работников, в Закон о трудовом договоре и в Закон о страховании по безработице ставит своей целью привести эстонское законодательство в соответствие с директивой о командированных работниках. Закон об условиях труда командированных в Эстонию работников будет дополнен положением, запрещающим несправедливое обращение с работником. Это положение защищает направленных в командировку работников, обратившихся за защитой своих прав в суд или административный орган.

В соответствии с инициированным правительством Законом о внесении изменений в Закон о психиатрической помощи и в Закон об организации медицинских услуг, принудительное психиатрическое лечение будет внесено в перечень медицинских услуг Больничной кассы и будет финансироваться из ее бюджета. Поправки дадут Больничной кассе право заключить договоры на предоставление психологического лечения с проверенными Департаментом здоровья поставщиками услуг.

Для семейных врачей появится возможность направлять всех пациентов, которые нуждаются в психологической помощи, к заключившим с Больничной кассой договор партнерам.

Ключевые слова
Наверх