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Студия Postimees: сколько продержится Таллинн без электричества?

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: сколько продержится Таллинн без электричества?
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Что будет, если отключат свет в больницах, школах и детских садах? Готов ли у Таллинна план на экстренный случай? Надо ли экономить на уличном освещении?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия). Смотрите беседу в студии в 13:00!

  • Какие сценарии прорабатывает Таллинн на экстренный случай?
  • Сколько могут продержаться без света больницы, школы и детские сады?
  • Что будет с водоснабжением при отключении электричества? Есть ли резервные мощности?
  • Прошла информация, что первыми будут отключать от света многоквартирные дома. Предусмотрена ли помощь горожанам?  
  • Будет ли Таллинн экономить на уличном освещении?
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