Что будет, если отключат свет в больницах, школах и детских садах? Готов ли у Таллинна план на экстренный случай? Надо ли экономить на уличном освещении?
Студия Postimees: сколько продержится Таллинн без электричества?
13:00
Студия Postimees: сколько продержится Таллинн без электричества?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия). Смотрите беседу в студии в 13:00!
- Какие сценарии прорабатывает Таллинн на экстренный случай?
- Сколько могут продержаться без света больницы, школы и детские сады?
- Что будет с водоснабжением при отключении электричества? Есть ли резервные мощности?
- Прошла информация, что первыми будут отключать от света многоквартирные дома. Предусмотрена ли помощь горожанам?
- Будет ли Таллинн экономить на уличном освещении?
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