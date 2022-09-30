Свет: Таллинн продержится без электричества несколько суток

– У компании Tallinna Vesi есть необходимый запас электрогенераторов и топлива для них. Это позволит продолжить очищать питьевую воду и доставлять ее в дома. Все очистные сооружения тоже будут работать. Однако нужно быть готовым к тому, что напор воды будет слабее, чем в обычной ситуации, на верхних этажах многоквартирных домов напор может стать слабым или его вообще не будет. Жильцам верхних этажей, возможно, придется ходить к соседям вниз за водой. Главное то, что питьевая вода во все дома будет все же доходить.
– Сколько в таком режиме мы сможем продержаться?
– Ровно столько, на сколько нам хватит дизеля, чтобы питать электрогенераторы. Недостатка в дизеле пока что не предвидится. Так что счет идет на целые дни.
Есть все же и такие сферы, где ощущается нехватка ресурсов. Речь идет о канализационной системе. Дело в том, что очистная станция на Пальяссааре сама по себе работать будет, но для того, чтобы канализационная вода шла в направлении Пальяссааре, должны работать специальные насосные станции. К сожалению, не все из них снабжены резервными генераторами. Обеспечение и уход за такими генераторами обойдется Таллинну в десятки миллионов евро в год.
– Как же решить эту проблему в срочном порядке? Или сточные воды просто остановятся?
– Мы готовы к тому, что где-то могут возникнуть проблемы с канализацией или с напором в канализации. Придется всё это выкачивать с помощью специальных машин, которые есть у Tallinna Vesi, и оперативно ликвидировать аварии. Возможно, часть канализации придется направить в море. К таким мерам придется прибегать лишь при длительном отключении электричества.