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Свет: Таллинн продержится без электричества несколько суток

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Свет: Таллинн продержится без электричества несколько суток
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  • Больницы и транспорт продолжат работу, у школ и детсадов генераторов нет
  • Жильцам верхних этажей, возможно, придется ходить за водой к соседям
  • Сбои могут возникнуть в работе канализационной системы

Что будет, если отключат свет в больницах, школах и детских садах? Готов ли у Таллинна план на экстренный случай? Надо ли экономить на уличном освещении?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия).

Выдержки из беседы:

– Сколько продержится Таллинн без электричества?

– Думаю, что несколько суток вполне сможет. Что касается общественного транспорта, то проблема возникнет только с троллейбусами и трамваями. Отмечу, что большая часть общественного транспорта столицы ездит на газе и дизеле; у TLT есть достаточные запасы газа, дизеля и свободных автобусов, которые смогут заместить троллейбусы и трамваи. Если топливо начнет заканчиваться, то у обслуживающей компании есть генератор, который будет заряжать специальную зарядную колонку. Благодаря этому можно будет поддерживать работу столичного транспорта.

– Если отключат свет в муниципальных больницах, детсадах и школах…

– У всех таллиннских больниц – Ляэне-Таллиннской, Ида-Таллиннской и детской – есть генераторные возможности, которые позволят проводить все необходимые приемы, операции и осуществлять лечение людей. Обесточенными могут оказаться лишь второстепенные услуги. Ируский дом престарелых тоже сможет продолжить работу.

Со школами и детскими садами ситуация немного иная. Сейчас у каждой школы и детского садика своих генераторов нет. Администрации должны быть готовы к отключению электричества на несколько часов: использовать альтернативное освещение и находиться с детьми в безопасной обстановке. Проблему более долгого отключения можно решить только с помощью генераторов. Разумеется, восстановление электроснабжения в школах и садах будет приоритетным направлением.

– Что будет с водоснабжением при отключении электроснабжения? Подача воды ведь зависит от насосов, работающих на электричестве...

– У компании Tallinna Vesi есть необходимый запас электрогенераторов и топлива для них. Это позволит продолжить очищать питьевую воду и доставлять ее в дома. Все очистные сооружения тоже будут работать. Однако нужно быть готовым к тому, что напор воды будет слабее, чем в обычной ситуации, на верхних этажах многоквартирных домов напор может стать слабым или его вообще не будет. Жильцам верхних этажей, возможно, придется ходить к соседям вниз за водой. Главное то, что питьевая вода во все дома будет все же доходить.

– Сколько в таком режиме мы сможем продержаться?

– Ровно столько, на сколько нам хватит дизеля, чтобы питать электрогенераторы. Недостатка в дизеле пока что не предвидится. Так что счет идет на целые дни.

Есть все же и такие сферы, где ощущается нехватка ресурсов. Речь идет о канализационной системе. Дело в том, что очистная станция на Пальяссааре сама по себе работать будет, но для того, чтобы канализационная вода шла в направлении Пальяссааре, должны работать специальные насосные станции. К сожалению, не все из них снабжены резервными генераторами. Обеспечение и уход за такими генераторами обойдется Таллинну в десятки миллионов евро в год.

– Как же решить эту проблему в срочном порядке? Или сточные воды просто остановятся?

– Мы готовы к тому, что где-то могут возникнуть проблемы с канализацией или с напором в канализации. Придется всё это выкачивать с помощью специальных машин, которые есть у Tallinna Vesi, и оперативно ликвидировать аварии. Возможно, часть канализации придется направить в море. К таким мерам придется прибегать лишь при длительном отключении электричества.

– Прошла информация, что первыми будут отключать многоквартирные дома. Какая помощь будет оказана горожанам?

– Если электричество будет потеряно больше, чем на несколько часов и ситуация станет слишком серьезной, Таллинн сможет открыть эвакуационные центры, где можно будет побыть в тепле, получить горячую еду и переночевать.

– Будет ли Таллинн экономить на уличном освещении и подсветках? Поможет ли это избежать отключений?

– Экономия городом электричества никак не скажется на решении проблем с потенциальными перебоями в энергоснабжении. Мы придерживаемся принципа – не идти на компромисс с точки зрения безопасности пешеходов, поэтому пока мы не уменьшали объем освещения на пешеходных дорожках. Сейчас Таллинн анализирует варианты снижения расходов на уличное освещение, поскольку речь идет о дополнительной нагрузке на бюджет в 3,5 млн евро.

Первый путь экономии – стратегические инвестиции в LED-технологии. Это позволит нам экономить от полутора до двух миллионов евро. Кроме того, у нас появится специальный центр управления освещением.

Второй путь экономии – краткосрочные меры. Речь идет об отключении декоративного освещения зданий, в первую очередь об уменьшении освещения церквей, особенно в Старом городе, урезании зимнего и праздничного освещения, хотя полностью мы от него не откажемся. Менее освещенными станут и редко используемые дороги на границе города.

Подробнее в повторе!

Фото: Eero Vabamägi/Postimees

Прямой эфир: сколько продержится Таллинн без электричества? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ RIANI

  • Какие сценарии прорабатывает Таллинн на экстренный случай?
  • Сколько могут продержаться без света больницы, школы и детские сады?
  • Что будет с водоснабжением при отключении электричества? Есть ли резервные мощности?
  • Прошла информация, что первыми будут отключать от света многоквартирные дома. Предусмотрена ли помощь горожанам?  
  • Будет ли Таллинн экономить на уличном освещении?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ RIANI 

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