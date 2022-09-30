Свет: Таллинн продержится без электричества несколько суток

– У компании Tallinna Vesi есть необходимый запас электрогенераторов и топлива для них. Это позволит продолжить очищать питьевую воду и доставлять ее в дома. Все очистные сооружения тоже будут работать. Однако нужно быть готовым к тому, что напор воды будет слабее, чем в обычной ситуации, на верхних этажах многоквартирных домов напор может стать слабым или его вообще не будет. Жильцам верхних этажей, возможно, придется ходить к соседям вниз за водой. Главное то, что питьевая вода во все дома будет все же доходить.

– Сколько в таком режиме мы сможем продержаться?

– Ровно столько, на сколько нам хватит дизеля, чтобы питать электрогенераторы. Недостатка в дизеле пока что не предвидится. Так что счет идет на целые дни.

Есть все же и такие сферы, где ощущается нехватка ресурсов. Речь идет о канализационной системе. Дело в том, что очистная станция на Пальяссааре сама по себе работать будет, но для того, чтобы канализационная вода шла в направлении Пальяссааре, должны работать специальные насосные станции. К сожалению, не все из них снабжены резервными генераторами. Обеспечение и уход за такими генераторами обойдется Таллинну в десятки миллионов евро в год.

– Как же решить эту проблему в срочном порядке? Или сточные воды просто остановятся?