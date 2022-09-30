Путин признал «независимость» Херсонской и Запорожской областей Украины

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27 сентября, в четырех частично оккупированных регионах Украины завершились пятидневные «референдумы» о присоединении к России. Их результаты не признала ни одна страна мира, представители международных организаций заявили, что эта процедура была организована в условиях военной оккупации и не может иметь никаких законных юридических последствий. Президент Украины Владимир Зеленский назвал их фарсом, результаты которого были известны организаторам заранее.

Чего ждать дальше?

Вечером в среду стало известно, что назначенные Россией руководители оккупированных областей прилетели в Москву. Перед этим каждый из них опубликовал обращение к Владимиру Путину с официальной просьбой включить свой регион в состав России.

Во время «рефередума» в городе Мариуполь Донецкой области Фото: EPA

О какой-либо процедуре провозглашения независимости Запорожской и Херсонской областей не сообщалось.

Ожидается, что в пятницу, 30 сентября, Путин подпишет «договоры» о вхождении захваченных украинских территорий в состав России. Церемония запланирована на 15:00 по московскому времени в Георгиевском зале Кремля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пообещал, что при этом состоится «объемное выступление» президента.

На пятницу же власти наметили проведение митинга-концерта на Красной площади – как пишет ТАСС, «в поддержку итогов референдумов по вхождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России». Ожидается, что это мероприятие посетит Путин.