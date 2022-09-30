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В пятницу железнодорожный переезд в Лаагри из-за ремонтных работ закроется для движения

BNS
В пятницу железнодорожный переезд в Лаагри из-за ремонтных работ закроется для движения
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Ремонтные работы. Иллюстративное фото.
Ремонтные работы. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В пятницу в связи с дорожно-строительными работами движение будет ограничено в двух местах, сообщил Департамент транспорта.

С пятницы и до вечера вторника железнодорожный переезд в волости Лаагри в Харьюмаа закроется для движения в связи со строительными работами. Объезд организован через транспортную развязку Топи и дорогу Саку-Лаагри.

Также на 47-м километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри в Рапла и на 42-м километре в районе Аранкюла в связи с ремонтом дорог в пятницу днем ​​будет закрыта одна полоса. Движение в рабочей зоне регулируется.

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