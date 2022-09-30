В пятницу в связи с дорожно-строительными работами движение будет ограничено в двух местах, сообщил Департамент транспорта.
В пятницу железнодорожный переезд в Лаагри закроется для движения из-за ремонтных работ
В пятницу железнодорожный переезд в Лаагри закроется для движения из-за ремонтных работ
С пятницы и до вечера вторника железнодорожный переезд в волости Лаагри в Харьюмаа закроется для движения в связи со строительными работами. Объезд организован через транспортную развязку Топи и дорогу Саку-Лаагри.
Также на 47-м километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри в Рапла и на 42-м километре в районе Аранкюла в связи с ремонтом дорог в пятницу днем будет закрыта одна полоса. Движение в рабочей зоне регулируется.