С 1 октября данные Коммерческого регистра будут доступны каждому бесплатно

По словам министра юстиции, бесплатное предоставление данных поможет сделать бизнес-сектор более прозрачным и инновационным. «Для развития информационного общества необходим свободный доступ к качественным данным, прежде всего к тем, которые находятся в распоряжении государства. Доступность информации помогает обеспечить прозрачность экономики и создает предпосылки для развития интеллектуальных услуг на основе данных», – пояснила министр юстиции Леа Данилсон-Ярг. – Прозрачная бизнес-среда означает, что потребитель знает, чьи услуги и продукты он потребляет, а предприниматели могут исследовать предысторию партнера по сотрудничеству при установлении деловых связей. Прозрачность экономики отвечает интересам всего общества».

Каждый cможет проверить правильность своих данных, внесенных в Коммерческий регистр. В частности, пользователям рекомендуется проверить, не внесены ли в регистр в качестве контактов компании личные контактные данные – номер телефона, адрес электронной почты или домашний адрес, которые не хотелось бы обнародовать.

Плата в Коммерческом регистре будет взиматься за запрос данных некоммерческих организаций, поскольку они могут содержать особые виды личной информации, на повторное использование которых распространяются ограничения.