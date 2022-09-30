В четверг, 29 сентября, в Таллинне начался этап Кубка мира по керлингу, на котором выступят 18 команд, в том числе сборная Эстонии под руководством Эдуарда Вельтсмана.
Таллинн принимает еще одно спортивное мероприятие выского уровня
Второй домашний этап Кубка мира по керлингу этого сезона WCT Tallinn Mens Challenger 2022 пройдет в Таллинне уже в седьмой раз, и в нем примет участие максимальное количество команд, то есть 18 сборных из одиннадцати стран. Эстонию на международном турнире представляют три команды: сборная Эстонии под руководством капитана Эдуарда Вельтсмана и команды Андреса Якобсона и Маргуса Тубалкайна.
На тернире высшего уровня команды смогут заработать очки для мировой рейтинговой таблицы. Фаворитом считается норвежская команда, ее капитан – Стеффен Валстад. На данный момент норвежцы занимают 16-ю строку в мировом рейтинге.
Для эстонских керлингистов это уже второй международный турнир в этом сезоне. Наша сборная успешно начала сезон, победив в начале сентября на латвийском турнире Riga Open. Главная цель мужской сборной по керлингу в этом сезоне – пробиться на чемпионате Европы, который пройдет в ноябре в Швеции в число двух лучших дивизиона В. Все это для того, чтобы подняться к следующему году до группы А, то есть войти в число десяти лучших команд Европы.
Победители определятся в воскресенье, 2 октября.
С результатами турнира можно ознакомиться здесь.