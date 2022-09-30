Таллинн принимает еще одно спортивное мероприятие выского уровня

Второй домашний этап Кубка мира по керлингу этого сезона WCT Tallinn Mens Challenger 2022 пройдет в Таллинне уже в седьмой раз, и в нем примет участие максимальное количество команд, то есть 18 сборных из одиннадцати стран. Эстонию на международном турнире представляют три команды: сборная Эстонии под руководством капитана Эдуарда Вельтсмана и команды Андреса Якобсона и Маргуса Тубалкайна.

Для эстонских керлингистов это уже второй международный турнир в этом сезоне. Наша сборная успешно начала сезон, победив в начале сентября на латвийском турнире Riga Open. Главная цель мужской сборной по керлингу в этом сезоне – пробиться на чемпионате Европы, который пройдет в ноябре в Швеции в число двух лучших дивизиона В. Все это для того, чтобы подняться к следующему году до группы А, то есть войти в число десяти лучших команд Европы.