Недалеко от Таллинна вырастет новый жилой район, рассчитанный на семьи с детьми

Расположенный рядом с детским садом и гимназией, созданный архитекторами Калле Веллевоо и Паулиной Яаксон и архитектором интерьеров Тийу Труус проект Allikametsa Kodud станет полноценным жилым комплексом для семей с детьми. «Здесь при желании можно вообще обходиться без автомобиля, — подчеркнул член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. — Кружки по интересам, молодежный центр, спортивные сооружения, библиотека, а также продуктовые магазины и остановка общественного транспорта находятся в нескольких минутах ходьбы».

Застройщик проекта — компания KRC Ehitus — поставила перед собой цель создать жилую среду, отвечающую потребностям молодой семьи с детьми. «Мы должны предложить молодой семье, покупающей, возможно, свое первое жилье, приемлемую покупную цену без ущерба для качества», — объяснил исполнительный директор KRC Ehitus Сийм Кроодо. — Для этого даже застройщик с большим опытом должен несколько раз продумать все решения».

Фото: LVM kinnisvara.

По словам Саксинга, быстро развивающаяся волость Кийли является одной из ближайших к Таллинну волостей, относящихся к своим жителям с заботой и участием. «Для тех, кто переезжает в Кийли, возможности столицы находятся в пределах досягаемости, но среда проживания благоприятна для семьи», — пояснил Саксинг.