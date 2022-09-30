Смотрите, во сколько начнут битву за полуфинал Контавейт и Канепи

Турнир продолжится сегодня – в 11.00 в четвертьфинале сразятся Донна Векич (WTA 85) и Белинда Бенчич (WTA 14). За ними выйдут Барбора Крейчикова (WTA 27) и Беатрис Мая Хаддад (WTA 15).

Третьей парой на корт выйдут Анетт Контавейт и неожиданно для всех поднявшаяся так высоко бельгийка Исалин Бонавентюр (WTA 138). Спортсменки один раз уже играли, тогда, в 2014 году, победила эстонка. Матч начнется в начале седьмого вечера.

Последние полуфиналистки турнира определятся после матча Кайи Канепи и Каролины Муховой (WTA 224). Несмотря на достаточно низкую рейтинговую позицию чешки, не стоит забывать, что в прошлом году она вошла в число лучших теннисисток Australia Open, а также прошла в четвертьфинал Уимблдона. Канепи и Мухова раньше не играли между собой, их встреча начнется сегодня спустя примерно полчаса после завершения матча Контавейт – Бонавентюр.