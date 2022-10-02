В октябре в студии дискуссионной передачи «Своя правда» будут говорить о здоровье. В понедельник, 3 октября, речь пойдет о панических атаках.
Доктор Аркадий Попов: «Скорая помощь не лечит панические атаки»
Многие пациенты, страдающие паническими атаками, звонят в скорую помощь. По словам врача экстренной медицины, руководителя Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадия Попова, скорая помощь в таких ситуациях, особенно если диагноз уже поставлен, сильно ограничена в своих возможностях: «Чаще всего оказывается психологическая поддержка, также мы можем использовать транквилизаторы, которые вызывают зависимость и не помогают в лечении. Это вылечивается, но требует времени и общения со специалистами. Скорая помощь тут мало чем может помочь».
Какие меры принимать и как избавиться от панических атак? На эти вопросы ответили эксперты передачи «Своя правда», которая выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 3 октября в 20.30. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.