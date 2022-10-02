Доктор Аркадий Попов: «Скорая помощь не лечит панические атаки»

Многие пациенты, страдающие паническими атаками, звонят в скорую помощь. По словам врача экстренной медицины, руководителя Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадия Попова, скорая помощь в таких ситуациях, особенно если диагноз уже поставлен, сильно ограничена в своих возможностях: «Чаще всего оказывается психологическая поддержка, также мы можем использовать транквилизаторы, которые вызывают зависимость и не помогают в лечении. Это вылечивается, но требует времени и общения со специалистами. Скорая помощь тут мало чем может помочь».