Начинается конкурс «Бетонное сооружение 2022 года»

«Несмотря на сложные времена, Эстония упорно строит! Уже построены или еще строятся новые школы, учреждения здравоохранения и культуры, сооружения инфраструктуры, сельскохозяйственные и промышленные строения, здания и сооружения сил обороны, многоквартирные дома, частные дома и офисные здания. Лучших из них мы ждем на нашем конкурсе», – сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Имре Леэтма.

На конкурс можно представлять:

- строения – здания и сооружения, которые переданы или будут переданы заказчику в течение 2022 года;

- строения, которые на данный конкурс ранее не представлялись;

- представлять можно также конструкции и технологические решения.