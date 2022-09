Начинается конкурс «Бетонное сооружение 2022 года»

Бетонным сооружением 2021 года был выбран – Круизный терминал Таллиннского порта. Главный приз конкурса, архитектура – Salto AB OÜ (Маарья Каск, Ральф Лыоке, Рагнар Пыллукиви, Марья Вилтроп, Маргус Тамм) и Stuudio Tallinn OÜ (Виллем Томисте).

Фото: Рауль Меэ

Приз заказчика: Tallinna Sadam AS, приз конструктора: Sweco Projekt AS, приз генерального подрядчика строительства: YIT Eesti AS, приз за бетонные работы: Azelta Projekt OÜ, Savekate OÜ, Ideia OÜ; приз за бетон: Framm AS, Betoonimeister AS, Rudus AS; приз за бетонные изделия: Narva-Bark AS, VMT Betoon AS, Muuga Betoonelement AS, Mammut Element OÜ; приз за опалубку: Ramirent Baltic AS.