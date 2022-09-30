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Начинается конкурс «Бетонное сооружение 2022 года»

Какое бетонное сооружение станет лучшим?
rus.postimees.ee
Начинается конкурс «Бетонное сооружение 2022 года»
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Фото: Тайро Луттер

Союз бетона Эстонии и Эстонский союз производителей строительных материалов объявили о начале конкурса «Бетонное сооружение 2022 года». Цель конкурса в том, чтобы повысить репутацию бетона как отечественного строительного материала и способствовать развитию бетонной архитектуры, технологии и бетонного строительства.

«Несмотря на сложные времена, Эстония упорно строит! Уже построены или еще строятся новые школы, учреждения здравоохранения и культуры, сооружения инфраструктуры, сельскохозяйственные и промышленные строения, здания и сооружения сил обороны, многоквартирные дома, частные дома и офисные здания. Лучших из них мы ждем на нашем конкурсе», – сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Имре Леэтма. 

На конкурс можно представлять:

- строения – здания и сооружения, которые переданы или будут переданы заказчику в течение 2022 года;

- строения, которые на данный конкурс ранее не представлялись;

- представлять можно также конструкции и технологические решения.

Победит объект или технологическое решение зарегистрированных в Эстонии предпринимателей с использованием поставленных из Эстонии бетонных материалов. При выборе работы-победителя будут учитываться также профессионализм, степень требовательности к проектированию и строительству, качество и уровень инновации. Главный приз получит автор победившей идеи. Отмечены будут также заказчик объекта, проектировщик, строитель, поставщик опалубки, производитель бетонных изделий и поставщик бетона.

В жюри вошли представители Союза архитекторов Эстонии, Союза бетона Эстонии, Союза инженеров-строителей Эстонии, Союза предпринимателей-строителей Эстонии, Эстонского союза консультационных предприятий в области строительства, Эстонского союза производителей строительных материалов, Kunda Nordic Tsement и журналисты, освещающие строительные темы. Жюри созывает организатор конкурса.

Срок представления работ на конкурс – 2 декабря 2022 года.

Конкурс бетонных строений является старейшим конкурсом в строительной области в Эстонии и постоянно проводится, начиная с 2000-го года, в нынешнем году уже в 23 раз. Победитель будет назван на Дне бетона в марте 2023 года.

Бетонным сооружением 2021 года был выбран – Круизный терминал Таллиннского порта. Главный приз конкурса, архитектура – Salto AB OÜ (Маарья Каск, Ральф Лыоке, Рагнар Пыллукиви, Марья Вилтроп, Маргус Тамм) и Stuudio Tallinn OÜ (Виллем Томисте).

Фото: Рауль Меэ

Приз заказчика: Tallinna Sadam AS, приз конструктора: Sweco Projekt AS, приз генерального подрядчика строительства: YIT Eesti AS, приз за бетонные работы: Azelta Projekt OÜ, Savekate OÜ, Ideia OÜ; приз за бетон: Framm AS, Betoonimeister AS, Rudus AS; приз за бетонные изделия: Narva-Bark AS, VMT Betoon AS, Muuga Betoonelement AS, Mammut Element OÜ; приз за опалубку: Ramirent Baltic AS.

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