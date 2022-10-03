В октябре в студии дискуссионной передачи «Своя правда» будут говорить о здоровье. В понедельник, 3 октября, речь пойдет о панических атаках.
Психиатр: «Лучший способ справиться с панической атакой – подышать в мешок»
Многие люди сталкивались с таким тревожным состоянием, как паническая атака. Специалисты объяснили, что это, конечно, не является психиатрическим заболеванием, состояние можно вылечить, однако, для этого требуется время и контакт с врачами.
Объясняя, как можно быстро помочь себе справиться с панической атакой, психиатр Андрес Лехтметс рассказал о методе дыхания собственным воздухом: «Вы, наверное, видели такое в кино: можно взять мешок и подышать своим собственным отработанным воздухом. Этот метод работает очень хорошо».
Что делать, если панические атаки не отпускаю? На этот и многие другие вопросы ответили герои и эксперты передачи «Своя правда», которая выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, в 20.30. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.