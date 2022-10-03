Психиатр: «Лучший способ справиться с панической атакой – подышать в мешок»

Многие люди сталкивались с таким тревожным состоянием, как паническая атака. Специалисты объяснили, что это, конечно, не является психиатрическим заболеванием, состояние можно вылечить, однако, для этого требуется время и контакт с врачами.

Объясняя, как можно быстро помочь себе справиться с панической атакой, психиатр Андрес Лехтметс рассказал о методе дыхания собственным воздухом: «Вы, наверное, видели такое в кино: можно взять мешок и подышать своим собственным отработанным воздухом. Этот метод работает очень хорошо».