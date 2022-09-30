Эксперт: в каких регионах Эстонии наблюдается наибольший рост стоимости недвижимости и числа сделок

В результате количество сделок увеличилось, например, в Хаапсалу, Нарве и Рапла. В Хаапсалу во втором квартале этого года было совершено на 73% больше сделок с недвижимостью, чем за тот же период прошлого года. В Нарве количество сделок за тот же период увеличилось на 37%, а в Рапла – на 33%. Хаапсалу (42%) и Рапла (39%) также выделяются в плане роста стоимости сделок.

«Волатильность* обычно играет большую роль в небольших населенных пунктах, но изменения последних месяцев не являются временными и, вероятно, еще некоторое время будут характеризовать рынок недвижимости», – считает Ребане. В Таллинне количество сделок за год увеличилось всего на один процент, в то время как в Тарту рост составил 26%.

Цены же на квартиры больше всего выросли в Южной Эстонии. В Валга средняя цена квадратного метра за год выросла на 55%, с 217 до 336 евро. В Выру рост составил 45%, а цена квадратного метра выросла с 625 до 903 евро. В Нарве же наблюдался значительный рост числа сделок, но цена за квадратный метр выросла всего на 17%, что меньше, чем в среднем по Эстонии.

«По сравнению с остальной Эстонией цены на квадратный метр квартир в Выру и Валга невысоки, но на местном уровне произошел значительный рост», – описывает ситуацию руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor.