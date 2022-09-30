Сколько будет стоить электричество? Объявлена цена универсальной услуги

В Департаменте конкуренции считают, они имели право сами установить временную цену в случае, если они не согласовывали цену продукции, представленную в заявлении производителя. Временная цена действительна до момента, когда производитель сможет согласовать цену, которую он предлагает с департаментом.

«В последние недели мы поддерживали тесную связь с Департаментом конкуренции и как можно скорее предоставили всю необходимую информацию», – сказал Андрес Вайнола, председатель правления Enefit Power, дочернего предприятия Eesti Energia. «Объявленная сегодня цена универсальной услуги является временной, она не покрывает расходы Enefit Power», – сказал Вайнола.

А по словам Эвелин Пярн-Ли, главы Департамента конкуренции, временная цена образована с учетом всех необходимых компонентов. «Департамент конкуренции принял решение о временной универсальной услуге взвешенно – мы исходили из того, что результатом будет разумная цена для потребителя, но мы также учитывали то, чтобы производитель должен оставаться способен производить».

Стоимость универсальной услуги была рассчитана на основе стоимости расходов на производственное оборудование Enefit Power, включая необходимые эксплуатационные расходы, инвестиции, затраты на выбросы CO2 и разумную коммерческую прибыль, сообщили из Департамента конкуренции .

Универсальная услуга – это выборочная мера государства, которая помогает людям снизить риски и смягчить потенциальный рост цен предстоящей зимой. Все клиенты, чей текущий пакет электроэнергии дороже, автоматически переводятся на универсальное обслуживание. К нему могут добровольно присоединиться все частные потребители и квартирные товарищества.