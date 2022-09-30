IKEA выпускает специальную коллекцию, созданную совместно со Swedish House Mafia

Swedish House Mafia — шведское трио, состоящее из ди-джеев и продюсеров хаус-музыки Axwell, Steve Angello и Sebastian Ingrosso. В сотрудничестве с этими мастерами электронной музыки IKEA решила изучить возможности творческой деятельности в домашних условиях и облегчить ежедневное создание, исполнение, воспроизведение и прослушивание музыки.

В результате родилась специальная коллекция OBEGRÄNSAD, которая поможет многим будущим звездам музыки и цифрового искусства обустроить качественную домашнюю студию по доступной цене.

Специальная коллекция OBEGRÄNSAD, что в переводе со шведского означает «безграничный», предназначена для всех, кто ценит качественный звук как дома, так и в других местах: меломанов, музыкантов, ди-джеев и всех других творческих натур, чьи ресурсы ограничены, но творчество не знает границ. Благодаря развитию технологий возможность создания музыки сегодня стала более доступной, и новая коллекция призвана поддержать творческие начинания всех, кто любит создавать, играть и наслаждаться музыкой дома.

Специальная коллекция основана на опыте Swedish House Mafia

Фото: Ikea

В основе коллекции опыт группы, которая знает, что нужно музыканту или любому творческому человеку дома. Карьера самих участников группы также начиналась в родных стенах, поэтому они прекрасно понимают, с чем сталкиваются начинающие музыканты. Особенно когда бюджет ограничен. Члены Swedish House Mafia знают, что большинство молодых музыкантов начинают в домашней студии, устроенной в их спальне или гостиной.