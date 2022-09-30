Фото ⟩ Саперы нашли рядом с озером Энту тысячу боеприпасов

По словам сапера центра разминирования Сил обороны фельдфебеля Марио Марипуу, он предложил проверить старую легенду, согласно которой в этих местах после Второй мировой войны захоронили боеприпасы с окрестных немецких складов. «Сходил на разведку, выяснил, что там что-то есть. Однако я и не представлял, что мы найдем столько боеприпасов за один день», – рассказал он.

Очищенная от боеприпасов зона располагается на государственной земле. Несмотря на то, что туристические тропы рядом не пролегают, находка все равно представляла угрозу. «Большая часть снарядов была закопана под землю, но некоторые из них были покрыты лишь тонким слоем мха. Львиная доля боеприпасов сохраняла свои смертоносные свойства», – отметил фельдфебель Мариупуу.

В полевом выходе участвовало 15 специалистов центра разминирования Сил обороны, взвода пионеров Скаутского батальона и дежурной группы саперов Спасательного департамента.