Новый закон о помощи жертвам упростит получение помощи

Ежегодно регистрируется около 16 000 случаев насилия в близких отношениях, при этом, согласно исследованиям и статистике, в службы поддержки обращается далеко на каждая жертва. «Сексуальное насилие – скрытая проблема, исследования населения показывают гораздо большее количество жертв, чем официальная статистика. В тени остается и домашнее насилие. Поэтому мы решили обеспечить психологическую помощь, которая поможет жертвам домашнего и сексуального насилия восстановиться после травмирующих событий, независимо от того, было ли начато производство о правонарушении», – добавила министр Рийсало.