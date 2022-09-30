Правительство Эстонии одобрило и направило в Рийгикогу новый законопроект о помощи жертвам: теперь жертвам насилия, преступлений или кризисных происшествий будет проще получить помощь. Кроме того, система обращения за пособиями для жертв преступлений станет намного понятнее.
Новый закон о помощи жертвам упростит получение помощи
- Для восстановления после травмы жертвы домашнего и сексуального насилия будут получать помощь специалистов в области душевного здоровья независимо от того, было ли начато производство о правонарушении.
- Для оказания более качественной помощи Департамент социального страхования получит право обмениваться данными входящих в группу высокого риска совершеннолетних жертв домашнего насилия с другими помогающими им учреждениями и специалистами.
- В дальнейшем из компенсаций жертвам насильственных преступлений не будут вычитаться государственные пособия.
Ежегодно регистрируется около 16 000 случаев насилия в близких отношениях, при этом, согласно исследованиям и статистике, в службы поддержки обращается далеко на каждая жертва. «Сексуальное насилие – скрытая проблема, исследования населения показывают гораздо большее количество жертв, чем официальная статистика. В тени остается и домашнее насилие. Поэтому мы решили обеспечить психологическую помощь, которая поможет жертвам домашнего и сексуального насилия восстановиться после травмирующих событий, независимо от того, было ли начато производство о правонарушении», – добавила министр Рийсало.
Впервые в новом законе о помощи сформулирован принцип кризисной помощи в случае сексуального насилия, услуга поддержки при работе с последствиями насилия, психосоциальная помощь в случае кризиса и базовая услуга помощи жертвам. Дополнены содержание и условия работы центра поддержки женщин, восстановительного правосудия и услуг, оказываемых жертвам торговли людьми. Также обновлена услуга помощи в сфере душевного здоровья, поддерживающая восстановление после травмы.
Повышение доступности помощи жертвам обойдется примерно в два миллиона евро в год. Планируется, что новый Закон о помощи жертвам вступит в силу 31 марта 2023 года.