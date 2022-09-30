Тоом о мобилизации: Путин привел войну в дома россиян и не оставил места для иных толкований

Почему так? «Во-первых, несмотря на многолетние усилия, российскому телевидению не удалось закрепить в умах россиян веру в то, что Украина – фашистское государство. Что, кстати, неудивительно, учитывая, сколько украинцев жило и живет в России, а россиян – на Украине. Открытые границы – главный враг пропаганды, – объясняет Яна Тоом. – А во-вторых, подходить к России с нашим "общим аршином" не имеет смысла. Там в корне иной общественный договор. Разумеется, есть и протестные настроения, и Навальный, и Болотная, и Хабаровск, и солдатские матери, и много чего еще. Но они так и не смогли стать критической массой, а в целом отношение россиян к власти до недавнего времени было чем-то сродни известному "живи и дай жить другим". Так вот Путин своей мобилизацией этот договор в одностороннем порядке разорвал. Потому что речь уже не об инфляции, отсутствии запчастей или прочих, говоря языком Каи Каллас, личных неудобствах. Речь о жизни».