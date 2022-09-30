Посвященный возобновляемой энергии законопроект направлен на первое чтение

Об этом BNS сообщила пресс-служба парламента, напомнив, что на данный момент у предприятий, планирующих начать производить возобновляемую энергию, отсутствует мотивация как можно быстрее построить свое производство и ввести в эксплуатацию пункт подключения. Это стало значительным препятствием для строительства новых электростанций и подключения их к сети.

Если ресурс электросети в значительной степени забронирован, но производство не будет построено за разумный срок, а бронирование не будет снято, то нет возможности подключить к сети производителей, которые на самом деле могли бы производить электричество.

Законопроект призван решить проблему фиктивного бронирования: сетевым предприятиям будет дано право назначить разумную плату за бронирование ресурса электросети, оставшееся неиспользованным. Плата составит 38 000 за мегаватт в год.

Новые предприятия, которые подключаются к сети с целью начать производство электроэнергии, должны будут при подключении к сети внести залог в размере 38 000 евро за мегаватт. Если в случае с солнечными панелями производство будет запущено в течение одного года, а в случае с другими технологиями – двух лет, то производитель электроэнергии сможет вернуть залог.

Требование касается производящих электроэнергию приборов мощностью более 15 киловатт, то есть домашние потребители не будут вынуждены вносить залог. Изменить указанный в заявлении тип технологии невозможно, то есть, например, подключение, забронированное для накопительных устройств, не может быть использовано для строительства ветряных электростанций.

Помимо этого, законопроект предоставит сетевым предприятиям возможность покупать потерянную энергию как энергию, произведенную из возобновляемого источника. Также будут уточнены вопросы, связанные с торгами по минимальной предложенной цене, – залог должны будут внести все участники торгов, вне зависимости от размера приборов для производства электроэнергии.

В Строительный кодекс и в Закон о недрах будут внесены требования о промежуточном использовании месторождений, то есть в дальнейшем будет возможность на 35 лет построить на месторождениях строения для производства возобновляемой энергии.

В Закон об охране атмосферного воздуха и в Закон о жидком топливе будет внесено определение водорода. В результате этого для достижения цели о переходе транспорта на возобновляемую энергию можно будет учитывать и водород, если он используется в шоссейном транспорте.