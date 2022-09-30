Октябрь – месяц сдачи незаконного оружия и взрывчатых веществ

Кампания по сдаче опасных и запрещенных предметов является уже четвертой по счету, в ходе которой люди из своих домов сдали в полицию и экстренные службы сотни единиц незаконного огнестрельного оружия и большое количество взрывчатых тел и веществ. Кампания проходит в течение всего октября и направлена ​​на сокращение количества запрещенных и опасных предметов в домах людей.

По словам лейтенанта полиции Рийты Прооса из Департамента полиции и погранохраны, полиция вместе с партнером по сотрудничеству раз в год в рамках общенациональной кампании обращают внимание общественности на сдачу незаконных предметов, но на самом деле оставшиеся дома опасные предметы можно добровольно сдать, не опасаясь наказания, не только во время кампании в октябре, но и в другое время.