Действительно ли самолет главы МИД России Лаврова пролетал над Эстонией?

По данным Airfleets, таких пассажирских самолетов «Ил-96-300» в парке Кремля насчитывается с десяток. Facebook-группа Plane Spotting Estonia вскоре получила снимки экрана в режиме реального времени из среды Flightradar24, на которых видно, что на обратном пути из ООН «Ил-96-300» с Лавровым сначала перелетел через Атлантику, затем вошел в воздушное пространство Норвегии и также пересек Финляндию, будто запрет на полеты, наложенный на российские самолеты над Евросоюзом, не действует.