Пт, 30.09.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Колючая проволока, убранная с эстонско-россйиской границы, ждет своей участи

Прийт Пуллеритс
Колючая проволока, убранная с эстонско-россйиской границы, ждет своей участи
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Установка колючей ленты на эстонско-российской границе.
Установка колючей ленты на эстонско-российской границе. Фото: Madis Veltman

На доломитовом карьере Маринова, протянувшемся вдоль российской стороны на юго-востоке Эстонии, на границе между гравием и травой, лежит около дюжины мотков колючей проволоки, которую прошлой осенью установили на эстонско-российской границе для предотвращения проникновения в страну возможных злоумышленников – как это произошло на границе между Польшей и Беларусью.

Поскольку в ноябре прошлого года временное заграждение из колючей проволоки было установлен именно там, где, по данным Департамента полиции и погранохраны, риск незаконного пересечения границы был самым высоким, возникает вопрос, насколько хорошо эти участки границы защищены теперь, когда заграждения больше нет.

Ключевые слова
Наверх