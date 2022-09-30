На доломитовом карьере Маринова, протянувшемся вдоль российской стороны на юго-востоке Эстонии, на границе между гравием и травой, лежит около дюжины мотков колючей проволоки, которую прошлой осенью установили на эстонско-российской границе для предотвращения проникновения в страну возможных злоумышленников – как это произошло на границе между Польшей и Беларусью.
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Колючая проволока, убранная с эстонско-россйиской границы, ждет своей участи
Колючая проволока, убранная с эстонско-россйиской границы, ждет своей участи
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