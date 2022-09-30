По словам командующего Силами обороны Эстонии Мартина Херема, история показала, что нет смысла надеяться на серьезное изменение в поведении России.
Командующий Херем: изменения к лучшему будут только после развала России
Командующий Херем: изменения к лучшему будут только после развала России
«Я не верю, что ситуация изменится к лучшему, если в России сменится глава государства. Как можно в это поверить?», – сказал командующий Силами обороны Херем на конференции Äriplaan 2023, которую организовало издание Äripäev.
«Я не питаю в отношении России никаких надежд. Только в том случае, если она развалится на разные государства», – добавил он.
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