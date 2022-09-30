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Командующий Херем: изменения к лучшему будут только после развала России

rus.postimees.ee
Командующий Херем: изменения к лучшему будут только после развала России
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Мартин Херем.
Мартин Херем. Фото: Mihkel Maripuu

По словам командующего Силами обороны Эстонии Мартина Херема, история показала, что нет смысла надеяться на серьезное изменение в поведении России.

«Я не верю, что ситуация изменится к лучшему, если в России сменится глава государства. Как можно в это поверить?», – сказал командующий Силами обороны Херем на конференции Äriplaan 2023, которую организовало издание Äripäev.

«Я не питаю в отношении России никаких надежд. Только в том случае, если она развалится на разные государства», – добавил он.

Читайте далее на сайте Äripäev.

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