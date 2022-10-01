ПЕРСОНА ⟩ Михаил Лотман за русскую культуру без прикрас

Лотман призывает вникнуть в суть вопроса. Зачем это делается? Потому что Россия начала неспровоцированную войну против Украины и устроила настоящий геноцид украинского народа. «Сегодня Россия является, безусловно, преступным государством, и его граждане должны это понимать», – утверждает Лотман.

Он признает, что не все граждане России и Беларуси поддерживают агрессию. «Да, есть исключения. Такие люди есть среди моих знакомых, ведь я плотно общаюсь и с белорусской, и с украинской диаспорами. Я общаюсь и с теми россиянами, которые бежали сюда от путинского режима. Но эти люди как раз обычно еще не имеют постоянного вида на жительство, поэтому законопроект практически их не касается», – говорит Лотман.

Дело не в политике, а в этике

В интервью Rus.Postimees Лотман отмечает, что в первую очередь это не политический, а этический вопрос. «Посмотрите, что происходит в Берлине, что происходит в Барселоне, что происходит в Италии! Тысячи пропутинских демонстрантов, имеющих законное основание жить в этих странах, демонстрируют свою преданность диктатору. „Хороших русских“ там не видно. Я был на митинге в поддержку Украины в Берлине перед бундестагом: там было двое русских, причем один специально для этого приехал из Израиля. Может, и есть „хорошие“, но они тонут в этой массе путинистов», – рассказал Лотман.