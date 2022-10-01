В апреле фракция «Отечества» инициировала в Рийгикогу законопроект, призванный лишить граждан Российской Федерации и Беларуси права голоса на муниципальных выборах. Несколько недель назад этот законопроект, одним из инициаторов которого был и Михаил Лотман, обсудили в сессионном зале парламента и отправили на второе чтение.
ПЕРСОНА ⟩ Михаил Лотман за русскую культуру без прикрас
Темная сторона русской культуры
Девятого сентября в Свободной академии (Vaba akadeemia, или Academia Artium Liberalium – ассоциация, объединяющая эстонских преподавателей, исследователей, мыслителей и студентов, членом совета которой является Михаил Лотман – прим. ред.) Михаил Лотман прочел последнюю лекцию о темной стороне русской культуры под названием «Русская культура. Этюд в черных тонах». Это личная и, возможно, болезненная тема для Лотмана, потому что русскую культуру он любит всей душой и изучает ее более полувека. «По культуре я русский, – прямо говорит он. – Однако на фоне войны в Украине важно обращать внимание и на негативные стороны этой культуры и признавать, что в гениальных писателях таился шовинизм и их взгляды могли поспособствовать происходящему сегодня в Украине».
С первых дней войны в Украине Лотман активно высказывается в поддержку украинской стороны. В начале марта Лотман и приглашенный профессор Тартуского университета Андрей Макарычев выступили с Тартуской декларацией, посвященной развязанной Россией агрессии.
«Мы – русские по крови, языку или культуре – хотели бы испытывать гордость за Россию. Вместо этого мы испытываем другие чувства: боль, гнев и стыд. Понадобилось всего несколько дней, чтобы слово „русский“ стало ассоциироваться не с Пушкиным, Достоевским, Чайковским, Левитаном, Менделеевым или Лобачевским, а с головорезами путинской банды. Мы на своей шкуре испытываем сейчас то, что чувствовали немцы в 45-м, когда Гёте, Моцарт, Гегель и многие-многие другие, составившие бы предмет гордости любого народа, были заслонены мерзкой фигурой отставного ефрейтора», – гласит декларация.
Виноват в том числе и Пушкин
В интервью Rus.Postimees на вопрос, виноват ли Пушкин в том, что сегодня происходит в современной России, Лотман отвечает утвердительно: «Конечно виноват. Как известно, когда Питера Гелба, генерального директора Метрополитен-оперы, где до сих пор ставят "Евгения Онегина", спросили: "Почему вы так много играете русских?", он ответил статьей в "Нью-Йорк таймс": "Отменяйте Путина, а не Пушкина". Мол, Пушкин ни в чем не виноват.
Я считаю, что знаю Пушкина немного лучше, чем мистер Гелб. Я занимаюсь Пушкиным более пятидесяти лет, и он является для меня одним из самых важных авторов. Естественно, Пушкин виноват».
По словам Лотмана, «отменять» Пушкина не является его целью, он лишь хочет отсеять «всю грязь и мерзость», которые содержит его наследие. «Это нельзя отделить от Пушкина. Сейчас большинство застенчиво молчит и вспоминает только его великие стихи, – отмечает Лотман. – Мы должны учитывать и то, что он писал и совершенно неприятные произведения».
Слишком категорично? Разъясняя свою позицию, Лотман приводит пример нацистской Германии. «Существовало мнение, что есть великая немецкая культура и хорошая Германия, и со злой Германией они не связаны. Манн (Томас Манн – немецкий писатель, эссеист – прим. ред.) подчеркнул, что это не так. Злая Германия есть плод хорошей Германии или его чудовищное развитие. То же самое касается России. Манн не хотел отменять Гёте, но для того, чтобы наслаждаться "Фаустом" или, приводя еще более мощный пример, наслаждаться Вагнером, необходимо также говорить и о том, что именно вдохновляло нацистов в Гёте и Вагнере».
Русский народ – богоносец?
В интервью Лотман рассказал о трех принципах, которые в прошлом он повторял, как мантру. Первое – это солженицынская мантра, что нельзя путать Советский Союз и Россию, что советский человек и русский человек – совершенно разные люди. «Я верил и действовал в соответствии с этим. Оказалось, что это ерунда. На единственных свободных постсоветских выборах при Ельцине победили коммунисты и партия Жириновского. Кто же эти коммунисты, если не русские?» – объясняет Лотман.
Вторая мантра заключается в том, что народ нельзя обвинять в преступлениях правительства или государства. «Это старая позиция славянофилов и народников: государство преступно, а народ свят. Как повторял Достоевский: русский народ – богоносец. Полный бред. Нет ничего более святого для народа, чем государство, организованное народом». Третья мантра – Пушкин не виноват. По словам Лотмана, даже во время советской русификации, с которой он всячески боролся, когда дело доходило до Пушкина, он был в отрицании. «Пушкин свят», – утверждал Лотман. Сейчас он считает, что даже несмотря на гениальность Пушкина, мы не обязаны ему все прощать. «Мы видим, где он гениальный поэт, а где пропагандист, и часто эти вещи тесно переплетаются», – объясняет Лотман.
Коллективная ответственность
С позицией Лотмана по поводу причастности великих культурных деятелей к войне все понятно. Но стоит ли вне зависимости от взглядов каждого проживающего в Эстонии гражданина России лишать его права голоса?
Лотман призывает вникнуть в суть вопроса. Зачем это делается? Потому что Россия начала неспровоцированную войну против Украины и устроила настоящий геноцид украинского народа. «Сегодня Россия является, безусловно, преступным государством, и его граждане должны это понимать», – утверждает Лотман.
Он признает, что не все граждане России и Беларуси поддерживают агрессию. «Да, есть исключения. Такие люди есть среди моих знакомых, ведь я плотно общаюсь и с белорусской, и с украинской диаспорами. Я общаюсь и с теми россиянами, которые бежали сюда от путинского режима. Но эти люди как раз обычно еще не имеют постоянного вида на жительство, поэтому законопроект практически их не касается», – говорит Лотман.
Дело не в политике, а в этике
В интервью Rus.Postimees Лотман отмечает, что в первую очередь это не политический, а этический вопрос. «Посмотрите, что происходит в Берлине, что происходит в Барселоне, что происходит в Италии! Тысячи пропутинских демонстрантов, имеющих законное основание жить в этих странах, демонстрируют свою преданность диктатору. „Хороших русских“ там не видно. Я был на митинге в поддержку Украины в Берлине перед бундестагом: там было двое русских, причем один специально для этого приехал из Израиля. Может, и есть „хорошие“, но они тонут в этой массе путинистов», – рассказал Лотман.
Он отмечает, что дело в том числе и в безопасности Эстонии. «Если со временем Беларусь, например, станет демократическим государством, то отношение к ее гражданам может быть пересмотрено. Полагаю, что в ходе обсуждения законопроекта мы максимально отшлифуем формулировки так, чтобы применение закона было простым, понятным и логичным».
Будущее законопроекта туманно
Канцлер юстиции Юлле Мадизе, однако, отметила, что законопроект противоречит Конституции. Проблема в следующем: статья 156 гласит, что в избрании органов местного самоуправления участвуют постоянно проживающие на территории самоуправления жители начиная с 16 лет. В интервью Rus.Postimees Лотман объяснил, что в статье вообще ничего не упоминается о виде на жительство, а сказано лишь о проживании на территории конкретного самоуправления. «Поскольку формулировка неясная, может возникнуть проблема. Ее следует решить», – настаивает Лотман.
Будущее законопроекта пока туманно. Кая Каллас заявила, что в нынешнем виде законопроект не поддерживает, поэтому внесение поправки в Конституцию до выборов маловероятно. Однако, как отметил Лотман в прямом эфире студии Rus.Postimees, отечественники будут пытаться лишить права голоса граждан РФ, проживающих в Эстонии, любыми другими способами.
«А что дальше?» – задала вопрос Лотману ведущая студии Rus.Postimees. «А дальше, я надеюсь, что Россия потерпит поражение в этой бессмысленной войне и отношения между нашими странами нормализуются», – ответил Лотман.
Михаил Юрьевич Лотман
Литературовед, семиотик, депутат Рийгикогу, член парламентской комиссии по иностранным делам (партия «Отечество»).
• 2 сентября 1952 – родился в Санкт-Петербурге.
• 2007, 2009 – член Тартуского горсобрания.
• 2004–2007 – член Рийгикогу.
• с 2001– старший научный сотрудник кафедры семиотики Тартуского университета.
• 1993–2001 – преподаватель кафедры семиотики Тартуского университета.
• 1993 (весенний семестр) – приглашенный профессор кафедры славистики Стэнфордского университета.
• с 1991 – профессор Эстонского гуманитарного института, с 2005 года – Таллиннского университета.
• 1990–1993 – старший преподаватель кафедры русской литературы Тартуского университета.