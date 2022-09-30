Новозеландское ралли: Тянак на лидерской позиции, Рованперя четвертый

Однако успех Тянака крайне нестабилен, ведь Элфин Эванс (Toyota) проигрывает ему всего 0,2 секунды. Не отстают и другие представители Toyota: Себастьен Ожье (+6,7) и абсолютный лидер серии ЧМ Калле Рованперя (+7,2).

Наш гонщик не скрывал радости из-за дождливой погоды. Без него ему было бы невозможно завершить первый полноценный соревновательный день на лидирующей позиции.

«Это был очень длинный день, который начался рано утром и закончился поздно вечером. Тем не менее, условия были стабильными, и осадков не было слишком много. Только в одном заезде условия были хуже, - сказал Тянак. – Нам повезло, что сегодня все еще шел дождь. В одной гонке, когда было посуше, Ожье отнял у нас 20 секунд. Если бы мы весь день соревновались в таких условиях, то потеряли бы столько же времени на каждой гонке», — сказал Тянак в интервью WRC All Live.

По словам эстонца, в пятницу ожидается усиления дождя, и условия станут более сложными. По его словам, нынешние секунды успеха не играют никакой роли.

«Станет видно, насколько мы выложимся. Прогноз погоды на пятницу очень плохой и ничего хорошего мы не ждем», — добавил наш гонщик, который при этом похвалил дороги Новой Зеландии.

«Дороги здесь очень интересные, трудно найти правильный ритм. Нужно доверять машине, чтобы здесь ехать быстро. Но и сами, конечно, должны исктаь в ней новые возможности», - сказал он.

Второй полноценный раллийный день для нашей команды начнется сегодня вечером в 22:08, когда гонщикам впервые будет разрешено протестировать трассы Кайпара. Всего в этот день им предстоит проехать 88,28 км гравийных дорог.