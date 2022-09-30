В пятницу состоялся брифинг Коммуникационного бюро правительства Эстонии в ходе которого канцлер Министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс и руководитель сферы языковой политики в общем и профессиональном образовании Ингар Дуболазов дали обзор по предстоящему переходу образовательной системы на эстонский язык.
Исчезнет ли русский язык из школ полностью?
Основной целью перехода на эстонский язык обучения является предоставление всем детям в Эстонии возможности получить качественное образование на эстонском языке, что способствует формированию эстонской национальной идентичности, повышает социальную сплоченность и уменьшает как образовательную, так и социально-экономическую сегрегацию. Переход на эстоноязычное обучение начнется в детских садах и в 1-х и 4-х классах в 2024 году. Согласно коалиционному соглашению, полный переход образования на эстонский язык будет осуществлен к 2030 году.
По словам министр Кристи Винтер-Немвальтс, полностью эстоноязычное образовательное пространство обеспечит лучшие возможности для получения дальнейшего образования и достижения.
Кроме того, правительством приняты меры в отношении заработной платы работников образования. С 2023 года минимальная заработная плата учителей будет повышена до 1749 евро. В Ида-Вирумаа будут также реализованы региональные меры – увеличение подъемного пособия в 1,3 раза, увеличение минимальной зарплаты воспитателей детских садов в 1,3 раза и увеличение минимальной зарплаты школьных учителей в 1,5 раза.
В ближайшее время министерство также планирует разработка совершенно новых учебных материалов.
До перехода остается еще два учебных года, поэтому у школ есть время, чтобы подготовиться к нему и спланировать исходя из этого свою деятельность.
Чтобы дети могли продолжать свой образовательный путь на эстонском языке, с 1 сентября 2024 произойдет переход на полностью эстоноязычное образование в детских садах. Он будет происходить по принципу языкового погружения, совмещая изучение языка с другими деятельностями. Министерство образования также ставит целью увеличение зарплат для воспитателей детских садов.
В 2024/2025 учебном году все ученики 1-х и 4-х классов начнут обучение полностью на эстонском языке. В существующих школах с русским языком обучения возможно применение опыта программы языкового погружения.
Исчезнет ли русский язык из школ полностью?
По словам руководителя сферы языковой политики в общем и профессиональном образовании Ингара Дуболазова, русский язык больше не будет являться обязательным предметом в школе. Ученикам, родной язык которых отличается от эстонского, если в конкретной школе не менее десяти таких человек, будет предоставлена возможность изучать русскую культуру в объеме двух уроков в неделю.
На вопрос, может ли количество уроков русского языка быть больше, Дуболазов ответил, что в основном образовании их количество останется в пределах двух. Однако когда в программу будут добавлены час для изучения второго языка, то их можно будет использовать также для изучения русского языка. Кроме того, Министерство образования также финансирует различные проекты для национальных меньшинств, среди которых есть несколько русскоязычных сообществ и при поддержке министерства в них также предлагается изучение языка.