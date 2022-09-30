Исчезнет ли русский язык из школ полностью?

По словам руководителя сферы языковой политики в общем и профессиональном образовании Ингара Дуболазова, русский язык больше не будет являться обязательным предметом в школе. Ученикам, родной язык которых отличается от эстонского, если в конкретной школе не менее десяти таких человек, будет предоставлена возможность изучать русскую культуру в объеме двух уроков в неделю.

На вопрос, может ли количество уроков русского языка быть больше, Дуболазов ответил, что в основном образовании их количество останется в пределах двух. Однако когда в программу будут добавлены час для изучения второго языка, то их можно будет использовать также для изучения русского языка. Кроме того, Министерство образования также финансирует различные проекты для национальных меньшинств, среди которых есть несколько русскоязычных сообществ и при поддержке министерства в них также предлагается изучение языка.