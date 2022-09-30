В пятницу состоялся брифинг Коммуникационного бюро правительства Эстонии в ходе которого руководитель направления энергетических рынков отдела энергетики Министерства экономики и коммуникаций Рейн Вакс дал разъяснения по поводу вводящейся универсальной услуге и системы компенсации роста цен.
У каждого продавца электроэнергии может быть своя цена универсальной услуги
Представитель министерства рассказал, какие будут исключения и кому придется приложить некоторые усилия, чтобы получить компенсацию.
Вводится две автоматические меры: универсальная услуга и компенсация роста цен. Сами потребители могут внести свой вклад за счет дополнительного энергосбережения, при это, конечно же, никто не должен мерзнуть. Также ожидается помощь местных самоуправлений.
Государственные меры поддержки:
- Цена на электроэнергию скорее всего сформируется в диапазоне 18-19 центов/КВтч (с НДС). Вступившее постановление позволяет снизить ее еще на 5 центов/КВтч. Если цена на электричество превышает 80 евро/МВтч (без НДС), то бытовому потребителю компенсируется рост цены в объеме до 50 евро/МВтч.
- Если цена на газ превышает 80 евро/МВтч (0,7744 евро/м3), а потребление не превышает 2,6 МВт в месяц, то компенсируется рост стоимости в объеме 80 процентов.
- По такому же принципу будут компенсироваться и затраты на центральное отопление: бытовому потребителю будет компенсировано 80 процентов роста цены, превышающей 80 евро/МВтч (без НДС).
Универсальная услуга будет применяться с 1 октября 2022 года до 30 апреля 2026 года. Первый такой счет потребитель получит в ноябре, а последний в апреле.
По словам представителя министерства, цена универсальной услуги состоит из двух компонентов: согласованная производственная цена, а также затраты и прибыль продавца плюс НДС. Из этой цены будет вычтена государственная мера компенсации – 5 центов/КВтч.
Бытовые потребители будут переведены на универсальную услугу автоматически, если ее цена окажется дешевле действующей. Потребитель вправе отказаться, известив продавца за два дня до введения услуги. До 30 сентября 2023 продавец не может требовать неустойку за досрочное прекращение договора.
По словам Вакса, у каждого продавца электроэнергии может быть своя цена универсальной услуги. Цена, сформированная в середине месяца, вступает в силу задним числом с начала месяца. Пользующиеся общей услугой потребители, то есть те, у кого нет договора, будут автоматически переведены на универсальную услугу.
Если конечный потребитель оплачивает счет за электроэнергию не напрямую поставщику, а посреднику (например, управляющей компании), то последний в таком случае должен обратиться в Центр инвестиций в окружающую среду (KIK), чтобы универсальная услуга начала действовать. Для квартирных товариществ мера применяется автоматически.
Будет ли предоставлена универсальная услуга, например, предприятиям, муниципалитетам, каткам или школам по интересам?
Универсальная услуга будет применяться для предприятий, если в них занято не более 50 сотрудников и годовой оборот не превышает 10 миллионов евро. Также мера поддержки предоставляется некоммерческим организациям, FIE и фондам, если в год они потребляют не более 1 ГВтч.