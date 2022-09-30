По словам Вакса, у каждого продавца электроэнергии может быть своя цена универсальной услуги. Цена, сформированная в середине месяца, вступает в силу задним числом с начала месяца. Пользующиеся общей услугой потребители, то есть те, у кого нет договора, будут автоматически переведены на универсальную услугу.

Если конечный потребитель оплачивает счет за электроэнергию не напрямую поставщику, а посреднику (например, управляющей компании), то последний в таком случае должен обратиться в Центр инвестиций в окружающую среду (KIK), чтобы универсальная услуга начала действовать. Для квартирных товариществ мера применяется автоматически.

Будет ли предоставлена универсальная услуга, например, предприятиям, муниципалитетам, каткам или школам по интересам?