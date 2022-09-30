ФОТО ⟩ Какая экономия! Вечером «Суперминистерство» сияло яркой звездой

Солман заявила 15 сентября, что разрабатываются рекомендации по снижению потребления энергии в государственных учреждениях. Например, следует уменьшить освещение фасадов и государственных дорог, а также освещение парковок.

«Отключение освещения памятников и правительственных зданий тоже является вариантом», — сказал Солман. Меры также включают отказ от горячей воды для бытовых нужд в местах общего пользования.

Годовая экономия энергии в государственном секторе может составить 14 миллионов евро.

Расчеты воздействия, проведенные по заказу Министерства финансов, показывают, что при сегодняшних ценах потенциальная экономия государственного сектора от затрат на электроэнергию без значительного снижения качества жизни составила бы примерно 14 миллионов евро в год.

Энергопотребление государственного сектора во всем энергетическом портфеле невелико, всего один процент, но такая экономия также способствовала бы снижению цен для всех потребителей.

Согласно указаниям, температуру в помещениях госучреждений также следует понизить до 19-21 градуса, а когда здание не используется, можно снизить температуру до 14 градусов. Кроме того, рекомендуется понизить температуру воды для мытья рук с электронагревом.

Декоративное освещение общественных памятников и фасадов зданий рекомендуется выключать с 23:00 до 7:00.

Правительство планирует выделить два миллиона евро государственным учреждениям, чтобы они могли провести обследование систем отопления и найти наилучшие способы экономии энергии или устранения потерь энергии.