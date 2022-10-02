Мозговой штурм ⟩ Лишать ли часть жителей Эстонии права голосовать на муниципальных выборах?

Когда Кая Каллас говорила, что такого законопроекта в этом составе коалиции не будет, она имела в виду, что законопроект в этом составе коалиции и парламента далеко не продвинется. Мы сейчас в коалиции с социал-демократами, которые как минимум в этом составе не готовы принимать такое решение. Тем не менее мы уверены, что во всяком случае в нынешней обстановке, когда российское государство убивает в Украине женщин и детей, граждане этого государства-агрессора не должны принимать участие в принятии решений о местной жизни, не должны выбирать собрания самоуправлений. Те, кто говорит о небольшой значимости муниципальных выборов, преуменьшают значение местной власти. Например, в столице вместе с Харьюмаа у нас создается около 65 процентов добавленной стоимости, то есть два самоуправления производят огромную часть ВВП Эстонии. И при этом какой в столице подход к образованию на эстонском языке? Мы же знаем, что мэр Таллинна с опорой на этот электорат выражает негативное отношение к переходу на эстоноязычное образование. Очень важно, как в столице страны решаются вопросы государственности, образования и культуры.