20 и 21 сентября в Рийгикогу прошел первое чтение законопроект 594 SE «Об изменении Закона о выборах в местные самоуправления». Став законом, он лишит граждан третьих стран (не входящих в ЕС) права голосовать на муниципальных выборах. Мнения политиков об этом законопроекте расходятся.
Мозговой штурм ⟩ Лишать ли часть жителей Эстонии права голосовать на муниципальных выборах?
ХЕЛИР-ВАЛДОР СЕЭДЕР, председатель партии «Отечество»
Партия «Отечество» внесла этот законопроект весной текущего года, как только началась полномасштабная агрессия против Украины. Мы считаем, это давно пора было сделать. Весной особой поддержки других партий не наблюдалось, но ситуация изменилась. Сейчас нужно выяснить, требует ли лишение граждан третьих стран права голоса на местных выборах внесения изменений в Конституцию. Если требуются поправки в Конституцию, то этот состав парламента не успеет закончить работу, времени слишком мало. Мы готовы бороться за этот законопроект и дальше, даже если это потребует долгой работы над основным законом.
Во многих странах Европы граждане третьих стран не имеют права голоса – в Латвии, Германии, Франции, Греции. Например, даже многочисленные граждане Турции не имеют права голоса на местных выборах в Германии. Это не повод считать такую меру недемократичной. Напротив, это вполне нормальная ситуация для демократических стран, уважающих права человека и соблюдающих международное право.
Закон нам непременно нужен, так как это вопрос безопасности Эстонии. Мы сейчас применяем санкции против России, которые ограничивают передвижение российских граждан в Европе. Например, мы говорили о туристических визах как о мере давления на российское государство, чтобы заставить его соблюдать международное право и права человека. Это можно рассматривать как комплекс связанных мер.
Сейчас Эстония активно поддерживает суверенитет Украины. Крайне странно, что граждане страны-агрессора имеют право формировать политическую власть в Эстонии, участвовать в местных выборах и даже косвенно в выборах главы государства Эстонии через избрание коллегии выборщиков. Я абсолютно не согласен с политиками, которые выразили мнение, что в данный момент это не имеет иной цели, кроме создания лишней напряженности. Если мы посмотрим, как граждане России голосовали на выборах в РФ, то абсолютное большинство поддержало политику Путина и проголосовало за него. Эта информация публиковалась в СМИ, она общедоступна.
Политики несут ответственность за то, что они делают, а граждане, избирающие политиков, также несут ответственность за политиков. Эта ответственность должна быть двусторонней, и, как я уже сказал, это единый пакет санкций, подобный ограничению передвижения людей из России. Связывают ли себя с будущим эстонского государства живущие здесь десятилетиями граждане РФ? Лояльны ли они эстонскому государству? Все они имеют возможность выучить эстонский язык, подать заявление о получении эстонского гражданства и связать свою жизнь с этой страной.
ЭДУАРД ОДИНЕЦ, член Рийгикогу от СДП
Мы сейчас обсуждаем законопроект, который касается всех граждан третьих стран, независимо от их гражданства, а не только граждан России. Как председатель Конституционной комиссии Рийгикогу, я считаю, что подобное предложение является прямым нарушением нашей Конституции. Основной закон говорит о том, что у всех людей, постоянно проживающих на территории местного самоуправления, есть право голосовать на выборах этого местного самоуправления. Этой же точки зрения придерживаются и канцлер права, и президент, они высказали свое мнение об этом. Для меня главный вопрос заключается не в гражданстве избирателей, а в том, что это конституционное право каждого человека, который постоянно проживает здесь, – выбирать органы местного самоуправления.
Мы ведь говорим о выборах, которые состоятся через три года. Разумеется, чтобы решить какие-то проблемы, которые могут возникнуть через три года, надо менять сейчас Конституцию. Все к этому готово. Инициаторы законопроекта к этому готовы в первую очередь. Однако, мне кажется, сейчас нужно заниматься другими проблемами, которые волнуют людей Эстонии, а не тем вопросом, от решения которого сейчас никому не станет ни хорошо, ни плохо.
Я думаю, что граждан Эстонии волнует проблема военной агрессии. Все ищут пути, как бороться против этой агрессии, какие шаги нужно предпринять, чтобы заставить нашу страну-соседа вести себя по-другому. Но я не думаю, что отмена права голосовать для части людей на тех выборах, которые будут проходить через три года, поможет сейчас остановить или закончить эту войну. Я не вижу здесь прямой связи.
С другой стороны, изменение Конституции – долгий процесс. Три года для этого – подходящий срок. Законопроекты, которые сейчас будут проходить через парламент, все равно не дойдут до стадии логического завершения до весенних выборов. Тема участия в выборах граждан третьих стран не раз обсуждалась на коалиционных переговорах. Была достигнута договоренность, что мы до выборов не будем заниматься этой темой.
Мне непонятно поведение наших коалиционных партнеров, которые по-прежнему пытаются продавить этот законопроект. Когда этот вопрос обсуждался в Конституционной комиссии, депутаты от Партии реформ голосовали против этого законопроекта. То есть до сих пор они выражали точку зрения, согласно которой это антиконституционный законопроект, который сейчас нам не нужен.
КРИСТЕН МИХАЛ, член Рийгикогу от Партии реформ
Завершено первое чтение законопроекта об избирательном праве. Пока трудно сказать, что будет дальше. С этим законопроектом предстоит еще много работы и совсем не обязательно он пройдет во второе чтение в этом составе парламента. Однако мое личное отношение к нему принципиально положительное. Думаю, такого же мнения придерживается большинство моих коллег. Я считаю, что граждане России, которые ходят в посольство, чтобы поучаствовать в российских выборах, которые выбирали Путина, не должны участвовать в управлении местными делами.
Когда Кая Каллас говорила, что такого законопроекта в этом составе коалиции не будет, она имела в виду, что законопроект в этом составе коалиции и парламента далеко не продвинется. Мы сейчас в коалиции с социал-демократами, которые как минимум в этом составе не готовы принимать такое решение. Тем не менее мы уверены, что во всяком случае в нынешней обстановке, когда российское государство убивает в Украине женщин и детей, граждане этого государства-агрессора не должны принимать участие в принятии решений о местной жизни, не должны выбирать собрания самоуправлений. Те, кто говорит о небольшой значимости муниципальных выборов, преуменьшают значение местной власти. Например, в столице вместе с Харьюмаа у нас создается около 65 процентов добавленной стоимости, то есть два самоуправления производят огромную часть ВВП Эстонии. И при этом какой в столице подход к образованию на эстонском языке? Мы же знаем, что мэр Таллинна с опорой на этот электорат выражает негативное отношение к переходу на эстоноязычное образование. Очень важно, как в столице страны решаются вопросы государственности, образования и культуры.
ЭЭРИК-НИЙЛЕС КРОССЬ, член Рийгикогу от «Отечества»
По крайней мере, до тех пор, пока в России существует режим, который можно считать не только поддерживающим, но и практикующим терроризм, лишение российских граждан права участия в выборах – это элементарный вопрос безопасности.
До тех пор пока существует этот режим, гражданам России следует отказать в праве голосовать. Да, голосуя на эстонских выборах, человек не может выбрать Путина, он может голосовать за кандидата, который будет баллотироваться на наших выборах.
Но в Эстонии человек может проголосовать за Путина, участвуя в выборах в РФ. Именно так многие граждане РФ и делают. Если верить обнародованным цифрам о голосовании, даже если они не до конца достоверные, Путина выбирали очень многие из тех, у кого есть право голоса в Эстонии. Люди, которые в большинстве своем прожили в Эстонской Республике уже несколько десятков лет, но решили остаться гражданами России, не должны иметь права голоса и на уровне самоуправлений в Эстонии.