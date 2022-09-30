Разведка Эстонии: российская контратака провалилась, а ВСУ добились значимых успехов

Пока еще неясно сколько людей будет призвано в ходе мобилизации в России. Системные проблемы никуда не ушли, они проявляются на всех уровнях. Например, зачастую экипировкой солдат и обеспечением ряда социальных гарантий занимаются не вооруженные силы и государство, а представители муниципалитетов и субъектов федерации.

Также сохраняется разноголосица в вопросах обучения и применения мобилизованных. Часть резервистов сразу же отправили на фронт в качестве пополнений. Других собрали в пунктах постоянной дислокации мирного времени, в которых солдаты пройдут перед отправкой на войну 2-4-недельный курс переподготовки. Уже имеются сведения о первых погибших и пленных среди мобилизованных 21 сентября.

Теперь, что происходит у границ Эстонии. Судя по всему, в ходе мобилизации планируется полностью укомплектовать подразделения 6-й общевойсковой армии. Скорее всего, 25-ю отдельную мотострелковую бригаду и 9-ю артиллерийскую бригаду в Луге, а также стоящую на границе с Финляндией 138-ю отдельную мотострелковую бригаду доведут до штатной численности. В прессу также просочились сведения об отправке мобилизованных в 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию.

Все упомянутые выше подразделения принимали активное участие в боевых действиях на Украине. Скорее всего, резервисты должны компенсировать потери в этих подразделениях. Также, вероятно, что их отправят на фронт в качестве пополнений.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают давить российские войска в Харьковской области. На этом направлении у россиян проявились проблемы в управлении войсками и взаимодействии между частями армий различных военных округов и частных военных компаний. Поэтому украинцы продолжают наступать несмотря на то, что войска оккупантов получают подкрепления и пополнения. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) пытаются как можно скорее насытить фронт свежими силами и техникой, однако ВСУ стараются атаковать подкрепления еще в местах их сосредоточения и на исходных рубежах.

Контратаки российских войск в направлении Купянска провалились. Украинские части расширили плацдарм на восточном береге реки Оскол, отодвинув линию фронта на восток и юг. Благодаря этому ВСУ могут усилить контроль за шоссе P07, которое связывает Белгородскую область России с городами Рубежное и Северодонецк через населенный пункт Сватово. Россияне были вынуждены отступить с линии Дворичная – Таволжанка в сторону государственной границы. Бои ведутся в непосредственной близости от города Сватово.