Награды лучших Премьер-лиги в сентябре ушли в команды Пайде и «Флора»

Лучшим игроком стал Константин Васильев, который в сентябре участвовал в трех матчах и в каждом сыграл решающую роль. Во всех трех играх он забил по голу и в каждой игре сделал результативную передачу. Кроме того, капитана «Флоры» дважды выбирали лучшим игроком по итогам матчей.