Лучшим игроком стал Константин Васильев, который в сентябре участвовал в трех матчах и в каждом сыграл решающую роль. Во всех трех играх он забил по голу и в каждой игре сделал результативную передачу. Кроме того, капитана «Флоры» дважды выбирали лучшим игроком по итогам матчей.
Награды лучших Премьер-лиги в сентябре ушли в команды Пайде и «Флора»
Награды лучших Премьер-лиги в сентябре ушли в команды Пайде и «Флора»
Благодаря Васильеву «Флора» заработала в сентябре девять рейтинговых баллов, одержав победу над рядом клубов. С таким сальдо у «Флоры» имеется 81 очко и первое место в рейтинговой таблице.
Награда лучшему тренеру месяца ушла в Пайде Карелу Вооглайду. В сентябре команда под его руководством одержала три победы из четырех, а также одну ничью.
Благодаря этому команда Пайде заработала десять очков и в копилке команды теперь 54 балла. Сейчас команда находится на расстоянии одного очка от расположившегося на третьем месте турнирной таблицы «Нымме Калью».
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