Авантюра Путина: главная эмоция – страх

Форму «волеизъявления» назвали смешанной. На деле «смешанность» выразилась в том, что четыре из пяти дней, отведенных для «голосования», бюллетень можно было бросить в урну в любом месте: на улице, по дороге за пивом, в холле офиса или учреждения, где человек работает, дома, куда «члены комиссий» стучались вместе с вооруженными людьми, даже в обычных автобусах, которые вдруг стали «избирательными участками»… И только в последний день желающие могли прийти на избирательные участки…

Говорить о легитимности и юридической чистоте «референдумов», проходящих в таких условиях, не приходится. Уже через день после объявления «плебисцитов» в оккупационном «избиркоме» Запорожской области сообщили российским СМИ, что «участниками референдума в Запорожской области станут более 500 тысяч избирателей. На территории области созданы 394 избирательных участка и 85 за ее пределами». На минуточку: почти 500 участков созданы за один день? А почему только 500 тысяч избирателей? Ничего, что количество избирателей на местных выборах 2020 года в Запорожской области было 1 334 000.

В Донецкой «республике» точно так же за сутки материализовались более 450 участков и было напечатано свыше 1,5 миллиона бюллетеней. Это при том, что в самой ДНР декларируют, что ее население составляет четыре миллиона. Так кто же это меньшинство, которое будет решать судьбу большинства?

Кто голосует?