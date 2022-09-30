Марианна Тарасенко ⟩ Страшная тайна Штромки: собаки, лошади, труба

Ты суслика видишь? А он есть

Так вот, труба. С ней точно что-то стало не так – и вроде бы она даже исчезла. Вроде бы даже тогда. Я эту перемену заметила не сразу, и потом мы с подругой долго бранились: когда исчезла, насовсем ли – и благодаря чьему вмешательству. А может, просто надоели мы ей, и она ушла в свободное плаванье. Или, как бы резвяся и играя, уползла по земле. Потом, врать не буду, я за этим местом не следила, потому как оно проходное и для загорания неудобное, да и последние два года не тянуло меня к морю, в котором нельзя купаться.