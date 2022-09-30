Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа

Вы думаете, что все знаете о жизни троллей? Или что вряд ли у них может произойти что-нибудь интересное? Мы хотим рассказать одну из историй, которая произошла с главными героями – Розочкой и Цветаном. Тролли Лэнд – это замечательное место, где проживают разные тролли, кого-то из них вы наверняка знаете, но мы обещаем, что вас ожидают новые незабываемые знакомства с этими потешными существами.