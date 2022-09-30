Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период с 30 сентября по 7 октября.
Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа
ТАЛЛИНН
Концерт Олега Скрипки
● 1 октября в 18:00, ночной клуб Cathouse (Тартуское шоссе, 17)
Украинский рок-музыкант, ветеран украинского рока. Еще в советские времена он с группой «Вопли Видоплясова» раскачивал многотысячные залы. Олег – актер, композитор, основатель фестивалей «Країна Мрій», «Рок Січ» и других мероприятий в сфере культуры. Помимо знаменитой группы Олег работает соло и с Национальным академическим оркестром народных инструментов (НАОНИ) Украины, а также известен такими проектами, как джаз-кабаре «Забава» и этно-команда Le Grand Orchestra.
Спектакль «Последний этаж»
● 2 октября в 18:00, Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
Судьба сводит двух людей на лестничной площадке небоскреба в центре крупного мегаполиса. Прежде чем въехать в только что купленную квартиру Роман затевает капитальный ремонт, чем жутко раздражает свою новую соседку. Однажды девушка не выдерживает бесконечной строительной канонады и отправляется к соседу скандалить… Так происходит их знакомство, после чего события развиваются по непредсказуемым и разнообразным сценариям.
Секскурсии и кураторские туры на выставке «Порочный Таллинн»
● 4 октября в 18:00, Таллиннский городской музей (Вене, 17)
Выставка Таллиннского городского музея «Порочный Таллинн» затрагивает разные стороны сексуальной жизни горожан: человеческие страсти и табу, с ними связанные. Экскурсии в Старом городе раскрывают некоторые темы выставки и рассказывают истории, связанные с конкретными местами. На секскурсии можно открыть для себя мир приворотных и возбуждающих растений, послушать и даже попробовать нечто порочное.
Детский спектакль «Кто стучится в дверь ко мне…»
7 октября в 11:00, Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
Герои спектакля – три волшебные старушки Озорная, Смурная и Добродушная, а также Гласная и Согласный – открывают нам Книгу, ведущую в поэтический мир Самуила Маршака. Здесь зрителей встретят и товарищ Житков, и Рассеянный с улицы Бассейной, и эскимосская собака, и детки в клетке. Но оживить героев сказки очень сложно без помощи самых маленьких помощников: нужна их фантазия и воображение, а самое главное для успеха представления – все делать дружно! Откроем волшебный поэтический мир Маршака вместе с нашими маленькими зрителями!
Концерт «Ярви и осенняя классика»
● 7 октября в 19:00, концертный зал «Эстония» (бульвар Эстония, 4)
Почетный главный дирижер ERSO маэстро Неэме Ярви представит на сцене концертного зала «Эстония» симфонию малоизвестного австрийского композитора Ханса Ротта. Он был учеником Антона Брукнера и сформировался под влиянием Рихарда Вагнера. Его называли недостающим звеном между Брукнером и Густавом Малером. В первом отделении концерта прозвучит 29-я симфония Вольфганга Амадея Моцарта, которую австрийский гений XVIII века написал в Зальцбурге в возрасте 18 лет.
ИДА-ВИРУМАА
Концерт Отара Кунчулиа
● 2 октября в 17:00 дом культуры Rugodiv (А. Пушкина, 8, Нарва)
Отар Кунчулиа – народный артист Грузии, солист Тбилисского государственного академического театра оперы и балета, преподаватель Тбилисской государственной консерватории. А также заслуженный артист России, солист Государственного академического Большого театра России, солист Московского театра «Новая Опера». Отар Кунчулиа активно гастролирует по всему миру, в том числе как участник гастрольного проекта «Три знаменитых баса».
Детский спектакль «Тролли Лэнд. Волшебные стрелы»
● 8 октября в 12:00, Силламяэский центр культуры (улица Кеск, 24, Силламяэ)
Вы думаете, что все знаете о жизни троллей? Или что вряд ли у них может произойти что-нибудь интересное? Мы хотим рассказать одну из историй, которая произошла с главными героями – Розочкой и Цветаном. Тролли Лэнд – это замечательное место, где проживают разные тролли, кого-то из них вы наверняка знаете, но мы обещаем, что вас ожидают новые незабываемые знакомства с этими потешными существами.
Героическая комедия «Сирано де Бержерак»
● 25 октября в 19:00 Концертный зал Geneva (проспект Выйду, 2, Нарва)
Сумасшедший храбрец де Бержерак из далекого прошлого сегодня гораздо ближе нам, людям двадцать первого столетия, чем кажется на первый взгляд. У зрителей будет уникальная возможность увидеть на одной сцене звезд из разных театров Эстонии, участвующих в этой постановке Русского театра в Таллинне. В числе актеров – Элина Пурде и Сандер Селлин. Драматургия мирового класса, роскошные костюмы, нестареющая интрига – все объединено в истинно французский рыцарский сюжет, где любовь и коварство, предательство и благородство неотделимы друг от друга.