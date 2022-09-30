По данным Enefit Power, дочерней компании Eesti Energia, установленная Департаментом конкуренции цена универсальной услуги в размере 154,4 евро за мегаватт-час не позволит им сводить концы с концами. По данным Департамента конкуренции, цена была рассчитана с учетом прибыли производителей в размере 7,42 процента, пишет Postimees.
ВИДЕО ⟩ Enefit Power: универсальная услуга обернется для нас убытками!
Сегодня состоялась посвященная выводу на эстонский рынок так называемой универсальной услуги электроэнергии. В пресс-конференции приняли участие министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван, заместитель генерального директора Департамента конкуренции Кюлли Хааб, председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола и руководитель отдела энергетических рынков Департамента конкуренции и коммуникаций Рейн Вакс.
Министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван сообщил, что по сравнению с декабрем прошлого года потребители получат явную выгоду от универсальной услуги. Ярван подчеркнул, что потребители также могут вычесть 50 евро (пять центов за киловатт-час – прим.) из стоимости универсальной услуги, так как компенсацию выплачивает государство. «Это явная победа для жителей Эстонии», – сказал он.
По словам Кюлли Хааб, заместителя генерального директора регулирующей службы Департамента конкуренции, ведомству не удалось согласовать ценовой запрос Enefit Power. «Работа была очень напряженной, и у нас было очень продуктивное сотрудничество», – сказала она и добавила, что очень большую часть цены составляет стоимость квот CO2, и если цены на них в будущем изменятся, придется установить новую цену.
«Темпы были очень высокими. Буквально позавчера в 9 часов пришел запрос, на который мы ответили к полудню следующего дня», – сказал генеральный директор Enefit Power Андрес Вайнола, а также подчеркнул, что цена, установленная Департаментом конкуренции, не покрывает их расходы.
«Процесс будет легким для потребителя. Продавец делает предложение, и если потребитель не возражает, применяется цена универсальной услуги. Ожидается, что продавцы предложат переход на универсальную услугу 7-8 октября. Если вы хотите отказаться от услуги, вы должны уведомить об этом продавца за два дня до даты перехода», – сказал руководитель отдела энергетических рынков Департамента конкуренции и коммуникаций Рейн Вакс.
На вопрос о том, какие шаги намерены предпринять в Enefit Power для достижения окончательной цены, Вайнола сказал, что закон оставляет им возможность запрашивать желаемую цены. «Мы также проинформировали об этом Департамент конкуренции. Мы стремимся к 18 центам и надеемся достичь этого значения к ноябрю. Установленная сегодня цена не покрывает затраты производителя!» – заявил он.
«Eesti Energia можно понять. Они гонятся за максимально возможной маржинальной прибылью», – заявил Ярван.
«Каковы самые большие переменные в уравнении?» – поинтересовались журналисты.
Вайнола: «Давайте посмотрим на факты. За восемь месяцев мы заплатили государству 440 миллионов налогов. 350 миллионов из них приходились на долю квот CO2. Другими словами, все остальные налоги составляют в наших расходах 90 миллионов. Наши эксплуатационные расходы составили всего 5% от запрашиваемой себестоимости».
«Сколько процентов составляет прибыль Eesti Energia при цене в 154 евро?» – спросили у собравшихся.
«Мы привлекли экономического эксперта, который помог нам определить прибыльность. Данное значение должно составить 7,42%», – сказала заместитель гендиректора Департамента конкуренции Кюлли Хааб.
На вопрос о том, будет ли и в каком виде универсальная услуга для малых предпринимателей, Кристьян Ярван сказал, что они хотели найти решение к ноябрю, но процедура государственной помощи может помешать этому.
Вакс: «Принятие решений относительного того, какие предприятия имеют право на универсальную услугу (будет реализована в будущем), будет осуществляться Министерством экономики и коммуникаций от имени продавцов электроэнергии.