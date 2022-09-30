ВИДЕО ⟩ Enefit Power: универсальная услуга обернется для нас убытками!

Сегодня состоялась посвященная выводу на эстонский рынок так называемой универсальной услуги электроэнергии. В пресс-конференции приняли участие министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван, заместитель генерального директора Департамента конкуренции Кюлли Хааб, председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола и руководитель отдела энергетических рынков Департамента конкуренции и коммуникаций Рейн Вакс.

Министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван сообщил, что по сравнению с декабрем прошлого года потребители получат явную выгоду от универсальной услуги. Ярван подчеркнул, что потребители также могут вычесть 50 евро (пять центов за киловатт-час – прим.) из стоимости универсальной услуги, так как компенсацию выплачивает государство. «Это явная победа для жителей Эстонии», – сказал он.

По словам Кюлли Хааб, заместителя генерального директора регулирующей службы Департамента конкуренции, ведомству не удалось согласовать ценовой запрос Enefit Power. «Работа была очень напряженной, и у нас было очень продуктивное сотрудничество», – сказала она и добавила, что очень большую часть цены составляет стоимость квот CO2, и если цены на них в будущем изменятся, придется установить ​​новую цену.

«Темпы были очень высокими. Буквально позавчера в 9 часов пришел запрос, на который мы ответили к полудню следующего дня», – сказал генеральный директор Enefit Power Андрес Вайнола, а также подчеркнул, что цена, установленная Департаментом конкуренции, не покрывает их расходы.