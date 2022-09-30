Министр Ярван: возможность универсальной услуги для бизнеса прояснится к ноябрю

Об этом в пятницу на пресс-конференции по теме универсальной услуги сообщил министр предпринимательства и инфотехнологий Кристьян Ярван.

Как передала BNS пресс-служба Министерства экономики, стоимость универсальной услуги состоит из стоимости расходов трех производственных установок Enefit Power, однако в законе будет создана возможность того, что если как минимум трех установок, работающих по технологии кипящего слоя, стоимость производства которых будет заложена в качестве основы цены производителя, не хватит для снабжения электричеством коммерческих потребителей, то за основу для расчета цены производителя будут взяты и другое оборудование, работающее на производителя. В этом случае цена универсальной услуги будет рассчитываться отдельно для домашнего потребителя универсальной услуги – и отдельно для коммерческого потребителя.

Но, по словам Ярвана, на данный момент в этом нет необходимости. «Конечно, на первых порах будет достаточно электроэнергии, вырабатываемой в трех блоках по технологии кипящего слоя, но это будет зависеть от того, сколько микро- и малых предприятий попросит об универсальной услуге сейчас – и увеличится ли их число в дальнейшем», – сказал министр.

Руководитель отдела энергетических рынков Министерства экономики и коммуникаций (МКМ) Рейн Вакс, пояснил, что министерство представит продавцам электроэнергии предварительный список компаний, которые по таким показателям как оборот и количество работников, могут претендовать на предоставление им универсальной услуги.