Универсальная услуга продажи электроэнергии для микро- и малых предприятий будет готова к ноябрю в соответствии с оптимистичным графиком, однако препятствием может оказаться процедура получения в Европейском союзе разрешения на государственную помощь.
Министр Ярван: возможность универсальной услуги для бизнеса прояснится к ноябрю
Об этом в пятницу на пресс-конференции по теме универсальной услуги сообщил министр предпринимательства и инфотехнологий Кристьян Ярван.
Как передала BNS пресс-служба Министерства экономики, стоимость универсальной услуги состоит из стоимости расходов трех производственных установок Enefit Power, однако в законе будет создана возможность того, что если как минимум трех установок, работающих по технологии кипящего слоя, стоимость производства которых будет заложена в качестве основы цены производителя, не хватит для снабжения электричеством коммерческих потребителей, то за основу для расчета цены производителя будут взяты и другое оборудование, работающее на производителя. В этом случае цена универсальной услуги будет рассчитываться отдельно для домашнего потребителя универсальной услуги – и отдельно для коммерческого потребителя.
Но, по словам Ярвана, на данный момент в этом нет необходимости. «Конечно, на первых порах будет достаточно электроэнергии, вырабатываемой в трех блоках по технологии кипящего слоя, но это будет зависеть от того, сколько микро- и малых предприятий попросит об универсальной услуге сейчас – и увеличится ли их число в дальнейшем», – сказал министр.
Руководитель отдела энергетических рынков Министерства экономики и коммуникаций (МКМ) Рейн Вакс, пояснил, что министерство представит продавцам электроэнергии предварительный список компаний, которые по таким показателям как оборот и количество работников, могут претендовать на предоставление им универсальной услуги.
«Мы сегодня мы проведем анализ ситуации с этими предприятиями, у нас есть все необходимые данные из Коммерческого регистра. Мы рассортируем их в соответствии с тем, какие годовые отчеты были представлены и какая информация о них доступна в отчете о результатах хозяйственного года», – добавил Вакс.