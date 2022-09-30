Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе расплакалась после исполнения новой произвольной программы Камилы Валиевой, которую она представила на контрольных прокатах сборной России 25 сентября в Москве, пишет рбк.
Тутберидзе - Валиева. Знаменитый тренер расплакалась после проката своей подопечной
В музыкальном оформлении были использованы фрагменты новостей о допинг-скандале вокруг фигуристки, а в концовке она закрыла лицо капюшоном, как в Пекине, когда проходила мимо журналистов.
16-летняя Валиева является действующей чемпионкой России и Европы, обладательницей трех мировых рекордов в женском катании. Она выиграла золото Олимпиады в Пекине в командном турнире, однако после его завершения стало известно, что в ее допинг-пробе, сданной в конце декабря 2021 года на чемпионате России, был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.
Международный олимпийский комитет (МОК) не стал вручать медали за командный турнир до окончания разбирательств по допинг-делу Валиевой.
Слушания по делу 16-летней фигуристки, сдавшей положительную допинг-пробу, должны пройти в конце сентября — начале октября.